Gasp zanlısı yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, E.Ş. 16 Mayıs'ta İskenderpaşa Mahallesinde bulunan bir park içerisinde bankta uyuduğu esnada cebinden cep telefonunun çalındığını ve şüpheliyle boğuşmasına rağmen telefonunun kurtaramadığını anlatarak polise şikayette bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde şüphelinin eşkaline uyan Cezayir uyruklu Ahmed H'yi (28) yakaladı. E.Ş, şüpheliyi kesin ve net bir şekilde teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.