Gasp şüphelisi tutuklandı - İSTANBUL

AA

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta Yakuplu Mahallesi'nde A.R.Ö'nün bankadan çıktığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedilerek montunun iç cebindeki 67 bin liranın gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, gasp olayını Berat D'nin yaptığını belirledi. Şüpheli, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.