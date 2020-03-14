Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde engelli M.T'nin (19) kesici aletle tehdit edilerek cüzdanındaki 950 liranın gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Gasp olayının gerçekleştiği bölgedeki 35 kameranın kaydettiği 150 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan B.G'yi (17) yakalayan ekipler, zanlıyı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.