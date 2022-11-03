Gasp şüphelileri ortalığı savaş alanına çevirdi!

DHA'nın haberine göre olay 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir otomobilde bulunan 6 kişi, bankaya para transfer etmek için yola çıkan aracı takip etti.

Başakşehir'de bankaya para transfer aracını takip eden şüpheliler polisten kaçmaya çalışırken araçlara çarptı. Polis, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtı.

Polis ekiplerine yakalanan kişilerin otomobilden yaya olarak kaçtığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin bir otomobili durdurmaya çaldığı, ardından polislerin havaya ateş açtığı, kişilerin kaçtığı görülüyor.

Olayı gören esnaf Musa Özdoğan, "4-5 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda gaspçıların aracı duruyordu. Kaza yapmışlardı, vura vura gelmişler" dedi. Görgü tanığı İsa Yeşilağaç ise "İçeride müşteri ile ilgileniyorduk ani bir çatışma çıktı. Polisler hırsızları kovalıyordu, lastiklerini patlattılar. Yakalandılar " diye konuştu.

Kaçmaya çalışan otomobildeki kişilere yönelik polis havaya ateş açtı. Panikleyen otomobil sürücüsü park halindeki 5 araca çarptı. Otomobilden inen kişilerden 4'ü polis tarafından yakalandı. 2 kişi ise kaçmayı başardı. Polis ekiplerinin yakaladığı 4 kişi polis merkezine götürülürken, kaçan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.