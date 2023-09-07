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        Haberler Dünyadan Gary Wright yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Gary Wright yaşamını yitirdi

        1970'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Gary Wright, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Wright'ın oğlu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:08 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:08
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          1970'li yıllardaki 'Dream Weaver' ve 'Love is Alive' şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Gary Wright'tan acı haber geldi.

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          Wright'ın, 80 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Kaliforniya'daki evinde yaşamını yitiren Gary Wright'ın vefat haberini oğlu Justin doğruladı.

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          "SEVGİ DOLU BİR İNSANDI"

          Wright'ın temsilcisi Elizabeth Freund da üzüntüsünü ifade etti. Konuyla alakalı 'People'a açıklamada bulunan Freund, şunları söyledi:

          Gary Wright'la ilk kez 2008'de 'Ringo Starr'ın 'All Starr' grubuna katıldığında tanıştık ve sonraki yıllarda onunla birçok projede birlikte çalıştık. Olağanüstü bir müzisyen ve gerçekten barışçıl ve sevgi dolu bir insandı. 'Kendini adamış' kelimesi akla geliyor. Çok nazik ve çok ruhani... Sevgili eşi Rose'a olan derin ve kalıcı sevgisi beni her zaman etkilemiştir. Ailesine huzur ve sevgi gönderiyorum.

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          Parkinson ve demans hastası olan Wright'ın, son dönemde sağlık durumu kötüleşmişti. Şarkıcı, hareket etme ve konuşma yetisini kaybetmişti.

          Fotoğraflar: Depo Photos

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