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Gary Neville: Weghorst Cristiano Ronaldo'dan daha iyi

Sezon ortasında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, gösterdiği performansla İngiliz medyasında konuşulmaya başlandı. Bir dönem Cristiano Ronaldo ile aynı formayı giymiş olan Manchester United efsanesi Gary Neville, ''Weghorst takım için Ronaldo'dan daha iyi'' ifadelerini kullandı

Giriş: 04.04.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Gary Neville: Weghorst Cristiano Ronaldo'dan daha iyi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sky Sports'ta yaptığı açıklamalarda iki oyuncunun sezon istatistiklerini karşılaştıran Neville, Weghorst'un Ronaldo'dan daha çok katkı sağladığını savundu.

Gary Neville yaptığı açıklamalarda, "Newcastle United maçıyla birlikte Weghorst 19 karşılaşmaya çıktı. Weghorst'un oynadığı dönemde takım 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Toplamda 37 gol attılar. Ronaldo'nun ayrılmadan önce oynadığı son 19 maçta ise galibiyet sayısı 3 eksik ve yenilgi sayısı daha fazla. Takımın toplam gol sayısı Cristiano Ronaldo'nun oynadığı maçlarda 23, Wout Weghorst'la 37, bu çok büyük bir fark." dedi.

Gary Neville ek olarak, "Wout Weghorst, Manchester United için yeterli olmayan ama takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Cristiano Ronaldo'nun dünyanın en iyilerinden olduğuna inanıyorum. Erik Ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'yu istememesinin nedeni kötü istatistikleriydi. Şu anda ikisinin de Manchester United için oynamaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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