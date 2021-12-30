Garsona silahlı saldırıda 'yasak aşk' iddiası

İHA

Adana'da bir garsonu iş yerinde silahla vuran zanlı tutuklandı. Zanlı, garsonun yengesiyle yasak ilişki yaşadığını iddia etti.

İHA'nın haberine göre olay, 28 Aralık saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinde bulunduğu sırada husumetlisi olduğu öne sürülen Enes Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çelik, mermilerden korunmak için restoranın içerisine kaçıp, masanın altına saklandı. İçeri giren Enes Y., tabancayı Çelik'e doğrultup art arda ateşledi. Başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çelik'in vurulma anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'AMCAMIN EŞİYLE İLİŞKİSİ VARDI'

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli Enes Y., Çelik'in iş arkadaşları tarafından yakalanıp darbedildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Enes Y. ise, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Enes Y., emniyete götürüldü.

Çeşitli suçlardan 7 kaydının bulunduğu öğrenilen Enes Y.'nin, ifadesinde, "Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavi gören Çelik’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.