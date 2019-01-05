Galatasaray'ın geçen günlerde Al Ittihad'a transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Garry Rodrigues, Suudi Arabistan temsilcisi için sağlık kontrollerinden geçti. Bugün resmileşmesi beklenen transferin detayları da belli oldu!

Al Ittihad, Galatasaray'a Garry Rodrigues için 9,5 milyon Euro ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada bulunan bonus maddeler nedeniyle Galatasaray'ın alacağı ücret, 11 milyon Euro'ya kadar çıkabilir.

Garry Rodrigues, Al Ittihad'la 4,5 yıllık anlaşma sağlarken Galatasaray'ın elde edeceği bonservis ücretinin yüzde 20'si, Garry Rodrigues'in PAOK'tan sarı-kırmızılılara transfer sürecinde yapılan anlaşma nedeniyle Yunanistan ekibine gidecek.

Galatasaray'a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Garry Rodrigues, geçen sezon kazanılan 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Geçen sezon 33 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, özellikle Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından gol ve asistleriyle ön plana çıkmıştı. Geçen sezon ligde 9 gol 10 asistle oynayan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 78 maçta 16 gol 12 asistlik performans sergiledi.