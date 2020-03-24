Kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren Garry Rodrigues, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı kulüpte şampiyonluk yaşayan Garry Rodrigues paylaşımında "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm Dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın.." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testleri dün pozitif çıkmıştı.