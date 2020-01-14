Torununu tehlikeye atan kadın "Yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ve bir daha asla yapmayacağım" dedi. Çinli çocuğun birinci sınıf öğrencisi olduğu ve ebeveynlerinin başka bir şehirde çalıştığı için büyükanne ve büyükbabasıyla yaşadığı öğrenildi.