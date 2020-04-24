24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
English w/Tech, 7’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar İngilizce konuşma ve anlama becerilerini geliştirmek isteyen başlangıç ve daha ileri İngilizce seviyesindeki tüm öğrencilerin katılımına açık. Katılımcılar www.englishwtech.com internet adresinden ders programını inceleyebiliyor ve canlı sınıflara katılmak için uygulama şifrelerini öğrenebiliyor.
Hafta içi her gün dört farklı oturumun gerçekleştiği programda öğrencilerin ilgisini çekecek farklı konular işleniyor. Dijital öğrenime dayalı müfredatta Z kuşağı öğrencilerinin modern teknoloji yardımıyla İngilizceyi daha hızlı kavraması hedefleniyor.
DİLDE ÖZGÜVENİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR
Araştırmalara göre Türkiye’de İngilizce yeterliliği diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük seviyede. Global iş ve bilim dünyasının ortak diline dönüşmüş olan İngilizce eğitimi Türkiye’nin küresel arenada başarısı için de önem taşıyor. “English W/Tech” programıyla Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, öğrencilerin İngilizce konuşma yeteneklerini ve yabancı dil özgüvenlerini artırmayı hedefliyor. Vakıf, pratik yapılmadığında hızla unutulan yabancı dilin kavranmasını kolaylaştırmak için tüm öğrencileri ücretsiz online derslere katılmaya ve İngilizcelerini geliştirmeye davet ediyor.
Yıldırım Holding’in bağışlarıyla kurulan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, 2015 yılından beri eğitim bursları ve eğitim programlarıyla faaliyet gösteriyor. 51 ülkede operasyonları bulunan global bir kuruluş olan Yıldırım Holding’den alınan ilhamla, Vakıf da uluslararası alanda başarılarını sergileyebilecek gençlerin yetişmesini destekliyor.
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