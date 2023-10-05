Garip şeylerle evlenen insanlar: Hamburgerle evlenenlerden, yorganla evlenenlere...
İnsanların hayal gücünün sınırlarını zorlayan ilginç evlilikler, geleneksel evlilik kavramının ötesine geçebiliyor. Sıra dışı nesnelerle veya kavramlarla birliktelik kuran bu insanlardan kimileri hamburgerle evlenirken, kimileri yorganla hayatına yön veriyor. Bu alışılmadık tercihler, evliliğin çeşitliliği ve insanların tutkularının ne kadar farklı olabileceğini gözler önüne seriyor.
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PASCALE SELLİCK- YORGANIYLA EVLENDİ
Pascale Sellick isimli kadın bir röportajında erkek arkadaşı olmasına rağmen, bu tek kişilik yorgana ilk görüşte aşık olduğunu dile getirdi. Sadık dostluk nedeniyle evlenme kararı alan Sellick yaşadığı en anlamlı ilişki olduğunu söyledi.
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CHEN WEİ - KENDİSİYLE EVLENDİ
30 yaşına geldiğinde toplum tarafından evlenmesi için yapılan baskılara dayanamayan Chen Wei çözümü kendiyle evlenmekle buldu.
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AARON CHERVENAK - AKILLI TELEFONU İLE EVLENDİ
2016 yılında Aaron Chervenak, akıllı telefonuyla Nevada'daki The Little Vegas Şapeli'nde evlendi. En uzun ilişkisini cep telefonuyla yaşadığını söyleyen Chervenak "Kendimize karşı dürüst olursak, telefonlarımızla pek çok duygusal düzeyde bağ kuruyoruz" dedi.
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Aaron Cherevenak ve telefonunun evliliği Nevada Eyaleti tarafından yasal olarak geçerli değil.
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MARİO MARCİO - HAMBURGER İLE EVLENDİ
Kaynak: DailyMail, Women's Health
Fotoğraf: Instagram, Facebook