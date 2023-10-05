Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Garip şeylerle evlenen insanlar: Hamburgerle evlenenlerden, yorganla evlenenlere...

        Garip şeylerle evlenen insanlar: Hamburgerle evlenenlerden, yorganla evlenenlere...

        İnsanların hayal gücünün sınırlarını zorlayan ilginç evlilikler, geleneksel evlilik kavramının ötesine geçebiliyor. Sıra dışı nesnelerle veya kavramlarla birliktelik kuran bu insanlardan kimileri hamburgerle evlenirken, kimileri yorganla hayatına yön veriyor. Bu alışılmadık tercihler, evliliğin çeşitliliği ve insanların tutkularının ne kadar farklı olabileceğini gözler önüne seriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          PASCALE SELLİCK- YORGANIYLA EVLENDİ

          Pascale Sellick isimli kadın bir röportajında erkek arkadaşı olmasına rağmen, bu tek kişilik yorgana ilk görüşte aşık olduğunu dile getirdi. Sadık dostluk nedeniyle evlenme kararı alan Sellick yaşadığı en anlamlı ilişki olduğunu söyledi.

        • 2

          CHEN WEİ - KENDİSİYLE EVLENDİ

          30 yaşına geldiğinde toplum tarafından evlenmesi için yapılan baskılara dayanamayan Chen Wei çözümü kendiyle evlenmekle buldu.

        • 3

          AARON CHERVENAK - AKILLI TELEFONU İLE EVLENDİ

          2016 yılında Aaron Chervenak, akıllı telefonuyla Nevada'daki The Little Vegas Şapeli'nde evlendi. En uzun ilişkisini cep telefonuyla yaşadığını söyleyen Chervenak "Kendimize karşı dürüst olursak, telefonlarımızla pek çok duygusal düzeyde bağ kuruyoruz" dedi.

        • 4

          Aaron Cherevenak ve telefonunun evliliği Nevada Eyaleti tarafından yasal olarak geçerli değil.

        • 5

          MARİO MARCİO - HAMBURGER İLE EVLENDİ

          Kaynak: DailyMail, Women's Health

          Fotoğraf: Instagram, Facebook

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Mersin'de otomobile zorla bindirilen kadın aranıyor!
        Mersin'de otomobile zorla bindirilen kadın aranıyor!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Habertürk Anasayfa