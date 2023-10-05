Garip şeylerle evlenen insanlar: Hamburgerle evlenenlerden, yorganla evlenenlere...

PASCALE SELLİCK- YORGANIYLA EVLENDİ

Pascale Sellick isimli kadın bir röportajında erkek arkadaşı olmasına rağmen, bu tek kişilik yorgana ilk görüşte aşık olduğunu dile getirdi. Sadık dostluk nedeniyle evlenme kararı alan Sellick yaşadığı en anlamlı ilişki olduğunu söyledi.