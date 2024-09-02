Garfield'a benzerliğiyle dikkati çeken Tarçın, 17 yıldır tarihi hanı mesken tutuyor

"Bize 'Kedi duruyor mu, hala burada mı' diye soruyorlar. Öğrenciler de çok seviyor. Buraya üniversite okumaya gelen çocuklar, okul bitiyor gidiyor sonra ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla geliyorlar. 'Abla burada Tarçın vardı, duruyor mu' diye soruyorlar. Tarçın'ı yurt dışından görmeye gelen turistler de oluyor."