Real Madrid'den ayrılan Gareth Bale'ın yeni durağı ABD oldu! Los Angeles FC'nin Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

32 yaşındaki Galli kanat oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla yeni adresini açıkladı. Los Angeles FC de Gareth Bale'in bu paylaşımını retweet etti.

Bale 2013 yazında 101 milyon avroluk rekor bir bedelle Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Deneyimli futbolcu, İspanyol devindeki ilk yıllarında başarılı olsa da son yıllarda gözden düşmüştü.

2020 - 2021 sezonunu kiralık olarak Tottenham'da geçiren deneyimli futbolcu, geçen sezon Real Madrid formasıyla sadece 7 maçta forma giymişti.

Los Angeles ekibi, bir süre önce Juventus'tan ayrılan Giorgio Chiellini'yi de renklerine bağlamıştı.