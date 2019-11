2013-2014 sezonunun başında dönemin rekor transfer ücretiyle (101 milyon Euro) Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan, ancak bu sürecin ardından belli dönemler dışında kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan Gareth Bale, Galler Milli Takımı'nda oynamanın kendisi için Real Madrid için forma giymekten daha heyecan verici olduğunu söyledi. Bu sezon başında Çin ekiplerinden Jiangsu Suning ile anlaşan, Çin'e gidip resmi imzayı atmaya hazırlanırken Real Madrid'in anlaşmayı iptal etmesi sonrası hayalleri suya düşen Bale, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve yalnızca 7 resmi maçta forma giyebildi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK, PAZAR GÜNÜ ARKADAŞLARINLA PARKTA OYNAMAK GİBİ"

Galler Milli Takımı'nın Azerbaycan ile yarın oynayacağı müsabaka öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Galler için oynarken daha heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bale, U17 Milli Takımı'ndan bu yana aynı isimlerle Galler için forma giydiğini söylerken, "Benim için milli takımda oynamak, arkadaşlarınla pazar günü parkta oynamak gibi. Burada her ne kadar daha heyecanlı olsam da, bu kulüpte sahaya her şeyimi vermeyeceğim anlamına gelmiyor. Nerede olursam olayım, oynadığım zaman yüzde 100'ümü vermek için sahaya çıkıyorum. Real Madrid'de formuma kavuşmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eğer fitsem, milli takımda veya Real Madrid'de olayım hiç fark etmez, elimden gelen her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.