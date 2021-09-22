Garden X Carnival İstanbul'da

Dünyaya gözlerini kocaman açarak bakmayı seçenlerin, aklını değil kalbini dinleyenlerin dünyasına, X’in dünyasına adım atmaya hazır olun! Garden X Carnival, 26 Eylül Pazar günü başlıyor.

Hemi

House müziğin dünyadaki en önemli temsilcilerinden Alman ikili Tube & Berger’in sahne alacağı, Lokal Sahne’nin önemli DJ’lerinden Aksak, Hemi ve Ecem Seçkin’in performanslarına, alanının en başarılı isimlerinden graffiti ustası Reach Geblo ve geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak harikalar yarattığı özgün sanat eserleriyle dikkat çeken Sebahat Karcı’nın canlı çalışmaları eşlik edecek.

Alana kurulacak geniş ‘’Food Court’’ alanında leziz sokak lezzetleri, rengarenk bir sunumla gün boyu katılımcıların hizmetinde olacak. Etkinlik süresince devam edecek olan aktivasyon, oyun ve sürprizler, katılımcılara özgün bir karnaval deneyimi yaşatacak. Genç, dinamik, maceracı, cüretkar ve meraklı. Garden X Carnival, kendini bu dünyaya ait hissedenleri 26 Eylül’de Hilton İstanbul Bosphorus’a bekliyor!