GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL
tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 03 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar. Promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır. Promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.