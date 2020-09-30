Garanti BBVA’dan kart bilgileri gizli son teknoloji kredi kartı

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yarattığı markalarla kredi kartı pazarına yön veren Banka, Bonus Diji ile bir yeniliğe daha imza atıyor.
Plastik kart versiyonu üzerinde sadece kart sahibinin ismi bulunan, kart numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu (CVV) bilgileri ise yer almayan Bonus Diji, kredi kartı güvenliğine yeni bir boyut getiriyor.
Bonus Diji sahibi müşteriler bu bilgileri BonusFlaş üzerinden güvenle giriş yaparak görüntüleyebilecek. Bu uygulama sayesinde, müşteriler daha güvenli bir kredi kartı kullanım deneyimi yaşayacak.
Garanti BBVA müşterileri ayrıca bonus.com.tr üzerinden başvuracakları Bonus Diji kredi kartına, başvuru onaylarını takiben ıslak imza gerekmeden, sözleşmelerini dijital olarak onaylayıp hemen sahip olacak ve plastik kartın ellerine ulaşmasını beklemeksizin, anında internet alışverişlerinde ya da cep telefonları vasıtasıyla QR veya NFC teknolojisiyle işyerlerinde kullanabilecek.
Bonus’ta olduğu gibi, Bonus Diji sahipleri de aynı kazançlı fırsatlardan ve kampanyalardan yararlanmaya devam edecek.
- "Bonus Diji'ye dakikalar içerisinde sahip olunuyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, Bonus Diji ile iki önemli konuda büyük yenilikler getirdiklerini bildirdi.
Süzer, şunları kaydetti:
"İlk olarak, malum birçok kredi kartı kullanıcısı halen alışveriş esnasında kart numarasının kopyalanıp başkaları tarafından kullanabileceği endişesini taşıyor. Bonus Diji bu endişeye benzersiz bir deneyimle çözüm sunuyor. Bonus Diji üzerinde kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV bilgisi olmayan bir Bonus kart. Dolayısıyla bir başkasının kart bilgilerini kopyalayıp kullanması mümkün değil. İkinci konu da müşterilerimizin Bonus’a başvurduklarında hemen alışveriş yapma, kampanyalarından faydalanma arzusu... Bugüne kadar tüm kullanıcılar kredi kartını online platformlarda kullanmak için dahi fiziki kartın kendisine teslim edilmesini bekliyordu. Bonus Diji bu beklentiye de çözüm getiriyor ve müşterilerimizin internetten başvurup dakikalar içerisinde kullanabileceği bir Bonus karta sahip olmasını sağlıyor."
Süzer, Garanti BBVA olarak, Türkiye’nin en sevilen kredi kartı markası Bonus ile çağın fırsatlarını müşterileriyle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.
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