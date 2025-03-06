Garanti BBVA yeni iletişim platformunda "Birlikte Yaparız" diyerek her anında müşterisinin yanında oluyor

İLANDIR

Geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle her zaman müşterilerinin yanında olarak finansal yolculuklarında onlara eşlik eden ve kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatmayı hedefleyen Garanti BBVA, bu misyonunu samimi ve dinamik bir dille anlattığı yeni iletişim platformunu hayata geçirdi. Garanti BBVA’nın “Birlikte Yaparız” söylemiyle yola çıktığı yeni iletişim platformunda reklam yüzü başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli oldu. Aras Bulut İynemli, Garanti BBVA'nın “yol arkadaşı” kimliği ile ihtiyaç duydukları her anda müşterisinin yanında olup yol gösteren, mobil bankacılıktaki hızlı ve yenilikçi çözümleriyle hayatlarına değer katan yaklaşımını, teknolojinin insanla bütünleştiği bir karakterle yansıtıyor.

Garanti BBVA’nın yeni iletişim platformu ile ilgili görüşlerini bildiren Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla ele alıyor, bu anlayışla geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetlerde müşterimizin hayatını kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak hedefiyle hareket ediyoruz. Müşterilerimizin finansal yolculuklarında ihtiyaç duydukları her an ve durumda onlarla empati kurarak, yolculuklarına eşlik etmek en temel önceliğimiz. Bankacılığın merkezine mobil uygulamanın yerleştiği günümüzde, teknolojinin gücünü de yanımıza alarak tüm kanallarımızdan hızlı, kesintisiz çözümler sunmak, müşterilerimiz için değer yaratmak olmazsa olmazımız.”

Bu anlayıştan yola çıkarak da yeni bir iletişim platformunu hayata geçirdik ve Bankamızın her zaman müşterisini odağına alan, yenilikçi, dinamik ve samimi yaklaşımını başarıyla temsil edeceğine inandığımız Aras Bulut İynemli ile bir araya geldik. Bu yeni platformumuzda ‘Birlikte Yaparız’ diyerek, Garanti BBVA’nın hızlı ve kolay çözümleriyle müşterilerinin her zaman yanında olduğunu, Aras Bulut İynemli’nin hayata geçirdiği doğal, içten, enerjik ve eğlenceli karakteriyle anlatmak istiyoruz. Teknolojinin insanla bütünleşmesini sembolize eden yeni platformumuzun, Garanti BBVA’nın kusursuz müşteri deneyimi vizyonunu samimi ve güçlü şekilde vurgulayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.