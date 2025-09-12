Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.327,37 %-0,53
        DOLAR 41,3700 %0,10
        EURO 48,5124 %-0,13
        GRAM ALTIN 4.841,91 %0,28
        FAİZ 40,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 56,19 %1,72
        BITCOIN 115.118,00 %0,60
        GBP/TRY 55,9959 %-0,29
        EUR/USD 1,1717 %-0,14
        BRENT 66,43 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.917,01 %0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA ve Visa'dan yeni seyahat kartı - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA ve Visa'dan yeni seyahat kartı

        Garanti BBVA ve Visa iş birliğiyle seyahat severlere özel Shop&Fly Diamond kart hayata geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 12:18 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA ve Visa'dan yeni seyahat kartı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Shop&Fly Diamond Visa ile seyahatlerde gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunuluyor.

        Shop&Fly Diamond Visa ile kart sahipleri Türkiye’deki veya yurt dışındaki havalimanlarında, yılda 8 defaya kadar, bir misafir ile birlikte lounge hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde, Shop&Fly Diamond Visa İGA İstanbul Havalimanı’nda yılda 4 kez faydalanılabilecek ücretsiz buggy ve FAST Track imkanı sunuyor. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yılda 2 kez faydalanılabilecek ücretsiz ALWAYS Fast Track hizmeti de bulunuyor.

        Shop&Fly Diamond Visa ile yurt dışında belirli sektörlerde yapılan harcamalarda %5’e varan indirim sunuluyor. Otel harcamalarında tek seferde 25.000 TL fiziki veya sanal yurt dışı harcamalarda %5 oranında ve 5.000 TL’ye kadar varabilen indirimler sağlanabiliyor. Ayrıca yurt dışı giyim ve elektronik kategorilerinde tek seferde 8.000 TL’lik giyim ve elektronik harcamasına %5 ile 5.000 TL’ye varan özel indirimler de yine Shop&Fly Diamond kullanıcılarına sunuluyor.

        My Visa’da Visa Infinite ve Visa Signature kart sahipleri, seyahat, alışveriş, gastronomi, kültür ve eğlence alanlarında ayrıcalıklara erişebiliyor.

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yaptığı açıklamada, "Garanti BBVA olarak, hayatın her alanında müşterilerimizin yanında olmayı, hayatlarını kolaylaştırmayı ve onlara ayrıcalıklar sunmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayıştan hareketle müşterilerimizin beklentisine uygun, fark yaratan ürünlerimizle kredi kartı pazarında müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Uçmayı kolay hale getiren kartımız Shop&Fly sahip olduğu özellikler, çok geniş kullanım alanı ve sunduğu fırsatlar ile önemli bir ürün olarak kredi kartı pazarının en önde gelen oyuncularından biri. Şimdi de Shop&Fly kart ailesine çok özel imkanlarıyla ve sunduğu yeni ayrıcalıklarla Shop&Fly Diamond Visa eklendi. Bu kartla, Shop&Fly Diamond kullanıcıları için seyahatleri uçtan uca daha konforlu, ayrıcalıklı ve keyifli hale getireceğimize inanıyoruz.” dedi.

        Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Seyahat, yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil; dünyayı, kültürleri ve kendimizi keşfettiğimiz zengin bir deneyim alanı. Visa kart sahiplerinin yolculuklarını daha güvenli ve kolay hale getirirken yolculuk deneyimlerine yeni ayrıcalıklar katmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Shop&Fly Diamond Visa da bu vizyonun bir yansıması. Havalimanı anlarından yurt dışı alışverişlere, yeme içme deneyimlerinden konaklamalara kadar seyahat sürecini zenginleştiren ürün ve hizmetleriyle bir yol arkadaşı sunuyoruz. Bu kartı, sadece bir ödeme aracı değil, modern gezginlerin yaşam tarzını destekleyen bir araç olarak konumlandırıyoruz. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kullanıcılarımızın hayatına değer katan, beklentilerinin ötesine geçen ürün ve hizmetler sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa