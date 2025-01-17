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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA ve Türk Eğitim Vakfı'ndan Obigenç Platformu için işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA ve Türk Eğitim Vakfı'ndan Obigenç Platformu için işbirliği

        Garanti BBVA, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) bursiyerleri ve Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği dijital platform Obigenç'e destek oluyor. İşbirliği ile burs başvuru süreçlerinin uçtan uca dijitalleştirilmesi ve bursiyerlerin özel kampanyalar, eğitimler ve seminerlerden faydalanmasını hedefleniyor. TEV tarafından geliştirilen Obigenç'in Bankanın desteğiyle gençlere sürdürülebilir ve yaşayan bir platform olarak ulaşması amaçlanırken, iş birliği kapsamında Obigenç'ten faydalanan 20 bin TEV bursiyerinin burs ödemeleri Garanti BBVA aracılığıyla gerçekleştiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:43
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        Garanti BBVA ve Türk Eğitim Vakfı'ndan Obigenç Platformu için işbirliği
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        Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik "Gençler geleceğimiz ve gelecek kuşakların sürdürülebilir bir dünya yaratabilmelerinin yolunun nitelikli eğitimden geçtiğine inanıyor, uzun yıllardır bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Günümüzde fırsat eşitliğiyle beraber bu fırsatlara erişimi kolaylaştırmak ve aynı zamanda dijitalleştirmek son derece önemli hale geldi. Bu kapsamda ülkemizin en kıymetli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın üniversite öğrencilerinin eğitim ve kariyer yolculuklarını bütüncül bir yaklaşımla desteklemek için tasarladığı Obigenç platformuna verdiğimiz destekle, TEV bursiyerleri ile Türkiye'nin dört bir yanından öğrencinin yer aldığı güçlü bir ekosistemin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşme sayesinde burs başvuru süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirirken, gençlerin eğitim hayatlarına değer katmaya dönük çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

        Gençlerin eğitim hayatını desteklemeye ve onlara fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarında dijital dönüşümün kritik bir rol oynadığını belirten Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "İnovasyon odaklı yaklaşımlar geliştirme vizyonumuz doğrultusunda vakfımızın hayata geçirdiği Obigenç platformu ile gençlerin eğitim süreçlerini çok yönlü bir ekosistemle destekleyen, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları arasında bir “ilk” diyebileceğimiz yenilikçi bir yaklaşım sunuyoruz" dedi.

        Taşkın ayrıca "Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliği, üniversite öğrencileri için burs başvuru süreçlerini daha kolay ve erişilebilir hale getirmenin ötesinde, bursiyerlerimizin eğitim hayatlarına değer katacak birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Geleceği şekillendirecek gençlerimize daha güçlü bir destek sunma yolculuğunda bize eşlik eden Garanti BBVA'ya içtenlikle teşekkür ediyor, bu iş birliğinin yaratacağı olumlu etkiyi heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

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        #Garanti BBVA
        #TEV
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