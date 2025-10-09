Garanti BBVA ve BÜYEM iş birliğiyle Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri Ordu'da başlıyor

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor.

Ordu'daki kadın girişimcilerin katılımı ile 22 Ekim tarihinde başlayacak olan akademi, TOBB Ordu İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleşecek.

REKLAM advertisement1

22 Ekim-5 Aralık 2025 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 16 Ekim 2025'e kadar yapılabilecek. Online başvuru yapan kadın girişimcilerin katılacağı ön görüşmeler 20–21 Ekim tarihlerinde Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'da gerçekleştirilecek. Eğitimler Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecekler.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA'nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak.