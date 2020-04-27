Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü'nde online festival düzenleyecek

Online festival etkinliği kapsamında caz sanatçıları Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan performans sergileyecek.

Müzikseverlerin evlerinden çevrim içi takip edebileceği konser serisi, 30 Nisan'da sanatçıların kişisel hesapları üzerinden dinleyiciyle buluşacak.

Konserler 19.30'da başlayıp 23.10'da sona erecek.