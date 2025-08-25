Garanti BBVA Teknoloji, Datos Impact Awards'da "En İyi Finans Kurumu İnovasyonu" Ödülünün Sahibi Oldu

İLANDIR

Garanti BBVA Teknoloji, Datos Impact Awards 2025’te “En İyi Finans Kurumu İnovasyonu” ödülünün sahibi oldu. Ödül, bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık riskini önlemeye yönelik geliştirilen Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli (Mule Account Fraud Score Model) ile kazanıldı. Bu yenilikçi model, geleneksel işlem bazlı takip yöntemlerinin ötesine geçerek müşteri profillerini analiz ediyor ve potansiyel “aracı hesap” davranışlarını tespit ediyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, "Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA çatısı altında yer alan ve veri analitiği, yapay zekâ ve büyük veri alanlarında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle bankacılığın geleceğini şekillendirecek öncü uygulamalar sunmayı hedefleyen çok değerli bir kurum. Müşterilerimizin güvenliğini ön planda tutarak, dolandırıcılık risklerini en aza indiren çözümler üretmek için ekip olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Finansal suçlar her zamankinden daha sofistike hale gelirken, bu alandaki çalışmalar yalnızca bankalar için değil, müşteriler için de kritik bir fark yaratıyor. Geliştirdiğimiz Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modelimiz dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı mücadelede etkinliği artırıyor, müşterilere sunduğumuz güvenliği güçlendiriyor. Datos Impact Awards tarafından Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modelimizle 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülüne layık görülmek, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, sadece teknolojiye yaptığımız yatırımların değil, ekip arkadaşlarımızın yaratıcılığının ve özverisinin de önemli bir yansıması. Tüm ekibimize teşekkür ediyor, bu ödülün finansal ekosistem ve müşterilerimiz için yaratacağı değerden mutluluk duyuyorum" dedi.