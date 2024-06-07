Garanti BBVA, sürdürülebilir sendikasyon kredisini yeniledi

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367 gün vadeli 240.750.000 ABD doları ve 178.600.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi 22 ülkeden 46 bankanın katılımıyla imzalandı.

Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla SOFR +%2,50 ve Euribor+ %2,25 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Sürdürülebilir finans alanında ülkemizde öncü çalışmaları hayata geçiren bir banka olarak, sendikasyon kredimizi bir kez daha sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı şekilde yeniledik. 2020 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek başlattığımız sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisi yapısını 5 yıldır devam ettirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Baştuğ ayrıca "Bu anlaşmayla ülkemizin dış ticaret işlemlerinin finansmanını desteklerken, stratejik olarak önceliklendirdiğimiz iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye yönelik sağladığımız finansmanı artırmaya devam edeceğiz. Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardaki itibarımız ve güçlü finansal yapımızla ülkemize yurtdışından finansman sağlamaya ve dış ticaretin finansmanını desteklemeye devam edeceğiz" diye ekledi.