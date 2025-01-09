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        Haberler İlandır Garanti BBVA, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında en yüksek puanını elde etti

        Garanti BBVA, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında en yüksek puanını elde etti

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        Giriş: 09.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:45
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        Garanti BBVA, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında en yüksek puanını elde etti
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        Garanti BBVA, 2024 yılı S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Corporate Sustainability Assessment-CSA) sonucu 85 başarı notuyla ESG değerlendirme platformundaki en yüksek puanını elde etti. Bu değerlendirmeyle Banka, geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye bankacılık sektöründe en yüksek puana sahip olma başarısını bir kez daha pekiştirdi. Bu başarıyla aynı zamanda küresel ölçekte değerlendirmeye giren 668 finans kuruluşu arasında en yüksek 15. puanı elde etti.

        Dünya çapında kurumsal firmaların sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en saygın platformlardan biri olan S&P Global-CSA, uluslararası yatırımcıların karar süreçlerinde önemli bir referans noktası olma özelliğini taşıyor. S&P Global’ın değerlendirme sürecinde kurumlar, iş etiği, yönetişim, finansman faaliyetleri, kurum içindeki çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, insan ve çalışan hakları gibi başlıklarda detaylı biçimde inceleniyor.

        Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Garanti BBVA olarak 2000’li yılların başından bu yana sürdürülebilirlik alanında faaliyetlerimiz devam ediyor ve sürdürülebilirliği Bankamızın stratejik önceliklerinden biri olarak tanımlıyoruz. Bu kapsamda Bankamız ve müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın dönüşümü için önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’de kömürden çıkış taahhüdü veren ve Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılan ilk banka olmamız bu adımlarımızdan sadece birkaçı... Sürdürülebilirlik, yönetişim, çevresel ve sosyal konularda aldığımız her türlü aksiyonu kapsıyor. Bu yüzden konuyu cinsiyet eşitliğinden, enerji verimliliğine, finansal okuryazarlığın artmasından döngüsel ekonomiye kadar tüm yönleriyle ele alıyor, iş yapış şekillerimize entegre ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların S&P Global-CSA gibi uluslararası, tarafsız bir platform tarafından takdir görmesi ve 85 puanla rekor bir başarı elde etmemiz doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi niteliğinde. Uluslararası ESG değerlendirme platformlarının kurumlardan beklentileri her yıl biraz daha artıyor. Dolayısıyla başarının sürdürülebilirliği için de gelişime devam etmek gerekiyor. Bu yılki değerlendirmede de finanse edilen emisyonlar, finansal kapsayıcılık, gelişmekte olan risklerin yönetimi gibi pek çok farklı alanda geliştirmeler yaptık. Bunun sonucunda da geçen yıla kıyasla 11 puanlık bir artışa imza attık. Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımızın uluslararası arenanın en saygın değerlendirme kuruluşları arasında yer alan S&P Global-CSA tarafından takdir görmesi, paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü ilişki adına bizler için büyük önem teşkil ediyor. Sürdürülebilir finans alanındaki ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize verdiğimiz destek ve danışmanlığın yanı sıra, kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri daha da ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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