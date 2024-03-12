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        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA Portföy'ün yeni genel müdürü Keçecioğlu - Para Haberleri

        Garanti BBVA Portföy'ün yeni genel müdürü Keçecioğlu

        Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğüne Hülya Türkmen Keçecioğlu atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:33
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        Garanti BBVA Portföy'ün yeni genel müdürü Keçecioğlu
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA bünyesinde 24 yıldır farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu, Garanti BBVA Portföy'ün yeni genel müdürü oldu.

        Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra 2000 yılında Garanti BBVA'da kariyerine başlayan Keçecioğlu, banka bünyesinde satış, pazarlama, bilgi teknolojisi (IT), müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlendi.

        Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Keçecioğlu, çalışmalarını Garanti BBVA Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak sürdürecek.

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