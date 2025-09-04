Garanti BBVA Portföy fon büyüklüğünde 1 Trilyon TL'yi aştı

Garanti BBVA Portföy farklı temalarda 171 fondan oluşan fon evreni ve yatırımcı odaklı yaklaşımıyla toplam fon büyüklüğünde 1 trilyon TL'yi aştı

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Fonlarda ulaştığımız 1 trilyon TL büyüklük, yatırımcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisinin bir göstergesi. Garanti BBVA Portföy olarak, bugün 171 farklı fonumuzla (Kaynak: Rasyonet), farklı finansal hedefleri olan yatırımcılara değişen piyasa koşullarına göre çözüm sunmayı hedefleyen fon evrenine sahibiz. Çeşitli ürün grupları ve temalar ile zenginleştirdiğimiz fon evrenimizi sürekli geliştiriyoruz. Teknoloji ve yatırımın kol kola ilerlediği bir dünyada, yenilenen tasarımı ve kullanıcı dostu yapısıyla Garanti BBVA Mobil sayesinde de fark yaratıyoruz. Başarımızda dijitalde sunduğumuz bu müşteri deneyiminin önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcının bize duyduğu güveni ileriye taşımak için teknoloji, yapay zekâ ve veri analitiğine odaklanıyor, yeni modeller üzerinde çalışıyoruz."

Yatırım fonlarındaki büyümenin arkasında yatan yatırımcı odaklı hizmet modeli ve yenilikçi ürün stratejisi, uluslararası arenada da takdir görüyor. Dünya finans çevrelerinde saygınlığıyla bilinen Global Banking & Finance Review, 2025 ödüllerinde Garanti BBVA Portföy'ü "Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" olarak belirledi. Genel Müdür Eyüp Gülsün, bu itibarlı ödülü yatırımcılarına sağladıkları değer anlamında önemli bulduklarını belirterek "Portföy yönetim anlayışımıza, bu alanda bilinen kurumlardan biri olan Global Banking & Finance Review tarafından verilen ödülden gurur duyduk. Bu tür ödüller, bize yatırımcılarımıza her zaman daha iyisini sunmak için sorumluluk yüklüyor. Biz de bu sorumlulukla, güven ve itibarı daha da güçlendiren bir hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Eyüp Gülsün, sektörün ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek, "Garanti BBVA Portföy, BBVA Grubu'nun uluslararası bilgi birikiminden aldığı güçle, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedeflemeye devam edecek" dedi.

*Garanti BBVA Portföy tarafından yönetilen 1 trilyon TL fon büyüklüğü 31 Temmuz 2025 tarihli SPK verilerine göre yatırım fonları ve emeklilik fonları toplam büyüklüğünü ifade eder.