Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.806,28 %0,64
        DOLAR 41,1777 %0,05
        EURO 48,1021 %0,18
        GRAM ALTIN 4.686,31 %-0,52
        FAİZ 40,89 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 54,19 %-0,66
        BITCOIN 110.823,00 %-1,28
        GBP/TRY 55,4288 %0,10
        EUR/USD 1,1656 %-0,05
        BRENT 67,02 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 7.662,12 %-0,52
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA Portföy fon büyüklüğünde 1 Trilyon TL'yi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA Portföy fon büyüklüğünde 1 Trilyon TL'yi aştı

        Garanti BBVA Portföy farklı temalarda 171 fondan oluşan fon evreni ve yatırımcı odaklı yaklaşımıyla toplam fon büyüklüğünde 1 trilyon TL'yi aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA Portföy fon büyüklüğünde 1 Trilyon TL'yi aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Garanti BBVA Portföy farklı temalarda 171 fondan oluşan fon evreni ve yatırımcı odaklı yaklaşımıyla toplam fon büyüklüğünde 1 trilyon TL'yi aştı

        Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

        "Fonlarda ulaştığımız 1 trilyon TL büyüklük, yatırımcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisinin bir göstergesi. Garanti BBVA Portföy olarak, bugün 171 farklı fonumuzla (Kaynak: Rasyonet), farklı finansal hedefleri olan yatırımcılara değişen piyasa koşullarına göre çözüm sunmayı hedefleyen fon evrenine sahibiz. Çeşitli ürün grupları ve temalar ile zenginleştirdiğimiz fon evrenimizi sürekli geliştiriyoruz. Teknoloji ve yatırımın kol kola ilerlediği bir dünyada, yenilenen tasarımı ve kullanıcı dostu yapısıyla Garanti BBVA Mobil sayesinde de fark yaratıyoruz. Başarımızda dijitalde sunduğumuz bu müşteri deneyiminin önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcının bize duyduğu güveni ileriye taşımak için teknoloji, yapay zekâ ve veri analitiğine odaklanıyor, yeni modeller üzerinde çalışıyoruz."

        REKLAM

        Yatırım fonlarındaki büyümenin arkasında yatan yatırımcı odaklı hizmet modeli ve yenilikçi ürün stratejisi, uluslararası arenada da takdir görüyor. Dünya finans çevrelerinde saygınlığıyla bilinen Global Banking & Finance Review, 2025 ödüllerinde Garanti BBVA Portföy’ü “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi” olarak belirledi.

        Genel Müdür Eyüp Gülsün, bu itibarlı ödülü yatırımcılarına sağladıkları değer anlamında önemli bulduklarını belirterek "Portföy yönetim anlayışımıza, bu alanda bilinen kurumlardan biri olan Global Banking & Finance Review tarafından verilen ödülden gurur duyduk. Bu tür ödüller, bize yatırımcılarımıza her zaman daha iyisini sunmak için sorumluluk yüklüyor. Biz de bu sorumlulukla, güven ve itibarı daha da güçlendiren bir hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

        Eyüp Gülsün, sektörün ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek, "Garanti BBVA Portföy, BBVA Grubu’nun uluslararası bilgi birikiminden aldığı güçle, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedeflemeye devam edecek" dedi.

        *Garanti BBVA Portföy tarafından yönetilen 1 trilyon TL fon büyüklüğü 31 Temmuz 2025 tarihli SPK verilerine göre yatırım fonları ve emeklilik fonları toplam büyüklüğünü ifade eder.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Habertürk Anasayfa