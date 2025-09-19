Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay: Temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay: Temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz

        Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ), geçtiğimiz aylarda HUAWEI WATCH 5 ile duyurulan temassız ödeme deneyimini, şimdi Huawei'in diğer NFC destekli akıllı saatlerine de taşıyor. 19 Eylül'de tanıtılıcak HUAWEI WATCH GT 6 Serisi de dahil olmak üzere, Garanti BBVA müşterileri BonusFlaş uygulaması sayesinde bileklerinden kolayca ödeme yapabilecek.Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, iş birliğiyle ilgili, "Temassız ödeme teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla amacımız, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmek. Huawei ile geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz iş birliğiyle ilk adımı atmıştık. Şimdi ise BonusFlaş'ı Huawei'in NFC destekli diğer saat modellerine de taşıyarak temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:35
        "Temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz"
        Garanti BBVA, inovatif ödeme çözümleriyle müşteri deneyimini ileriye taşımayı sürdürüyor.

        Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) ve Huawei Türkiye iş birliğiyle geliştirilen bu yenilik sayesinde BonusFlaş, geçtiğimiz aylarda HUAWEI WATCH 5’te temassız ödeme sunan ilk uygulama olmuştu. Bugün ise BonusFlaş, Huawei’in NFC destekli diğer akıllı saat modellerinde de Garanti BBVA müşterilerine fiziki kart ya da cep telefonu taşımadan hızlı, güvenli ve kolay ödeme imkânı sağlıyor.

        BonusFlaş’ın güçlü teknolojik altyapısı sayesinde, Android destekli akıllı telefon kullanıcısı Garanti BBVA müşterileri artık NFC destekli Huawei akıllı saatlerin çoğu ile kasada kart ya da telefon arama derdine son veriyor. Yüksek güvenlik standartları ve pratik kullanımıyla öne çıkan BonusFlaş, Huawei’nin zarif ve ileri teknoloji tasarımlarıyla birleşerek, temassız ödeme deneyimini bileklere taşıyor.

        “İNOVASYONU MÜŞTERİLERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ”

        Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, iş birliğini şöyle değerlendirdi:

        “Temassız ödeme teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla amacımız, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmek. Huawei ile geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz iş birliğiyle ilk adımı atmıştık. Şimdi ise BonusFlaş’ı Huawei’in NFC destekli diğer saat modellerine de taşıyarak temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz. Geleceğe yönelik iş birliğimizin devam edeceğini, yeni inovasyonları da müşterilerimizle buluşturmayı sürdüreceğimizi belirtmek isterim.”

        Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Wan Fei ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Giyilebilir teknolojilerin global lider markası olarak, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tüketicilerimizin son teknolojilerden faydalanması için iş birliklerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Garanti BBVA ile yaptığımız temassız ödeme iş birliği, bunun en güzel örneklerinden biri. Sadece yeni çıkacak HUAWEI WATCH GT 6 modelimiz için değil, hali hazırda satışı olan, belirli Huawei akıllı saatlerimiz için de geçerli olacak bu özellik ile, Huawei akıllı saat kullanıcılarının teknoloji deneyimini arttırmak, her zaman birinci önceliğimiz olacak. Sağlık ve spor alanında yoğun bir Ar-Ge çalışması yürütürken, bu tarz teknoloji entegrasyonlarını hiçbir zaman unutmuyoruz. Hedefimiz her zaman, tüketici ihtiyaçlarını anlayıp hem Türkiye’de hem de dünyada, tüketicilere hayatlarını kolaylaştıran son teknoloji ürünleri sunabilmek olacaktır. Bu iş birliğimiz için de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

