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Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 486 milyar 666 milyon 341 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 63’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 11 büyüme ile 306 milyar 883 milyon 111 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,4,özkaynak kârlılığı yüzde 13,1 aktif kârlılığı ise yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVAGenel Müdürü Recep Baştuğ koronavirüs salgınının hala önemini koruduğunu belirterek, güçlü sağlık sektörünün de desteğiyle, Türkiye'nin dünyada salgını en iyi yöneten ve normalleşme sürecine en hızlı adım atan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Baştuğ, yaptığı açıklamada bu süreçte yılın ilk yarısı itibarıyla, "yaklaşık 35 milyar TL tutarında 800 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Diğer taraftan nakdi kredilerde 49 milyar TL’lik bir artış kaydederek ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük." ifadelerini kullandı ve şöyle konuştu:

"Belirsizliğin etkisiyle yüksek likidite talebinin olduğu bir dönemdi. Likidite talebi ilk olarak büyük firmalardan geldi. Hem likidite hem kredilerin yeniden yapılandırılması anlamında reel sektöre son dönemlerdeki en büyük desteği verdik. Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı.. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte TL tüzel kredilerde yüzde 28’lik rekor seviyesinde büyüme kaydettik. Bu alanda KGF kapsamında 6,5 milyar TL kredi kullandırımı sağladık. Böylelikle 2020’nin ilk yarısında toplam TL kredi büyümemiz yüzde 21 seviyesine ulaştı. İlk altı ayda özel sektör bankaları arasında en yüksek büyümeye sahibiz. Bu kadar yüksek kredi kullanımı sonrası, normalleşmeyle kredi talebinin düşmesi kaçınılmaz. Bu süreçte tüzel tarafın aşırı kredi talebi de normalleşme trendine girerken asıl talep bireysel taraftan gelecektir. Bireylerin ötelenmiş tüketim talebi ile Haziran’da başlayan bireysel kredilerdeki talep artışı önümüzdeki dönem de devam edecek.

"Sermaye, aktif kalitesi, likidite her dönem önemini koruyan unsurlar. Kredi taleplerini karşılayabilme yetimizin arkasında yüzde 17 seviyesinin üzerindeki güçlü sermaye yeterliliğimiz var. Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu. Aktif kalitesi tarafında ise, kredilerine en yüksek karşılığı ayıran bankayız ve bu muhafazakâr yaklaşımımız aynı şekilde devam edecek. Likidite tarafında ise, Garanti BBVA olarak pandemi sürecinin ortasında sendikasyonumuzu yüzde 90 civarı bir oranla, yaklaşık 700 milyon Dolar olarak yeniledik."

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2020)

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem

30.06.2020 Önceki Dönem

31.12.2019 Değişim (%) Toplam Aktifler 486,666,341 428,554,148 13.6 Krediler* 326,997,428 277,506,599 17.8 -Canlı Krediler 308,277,784 259,207,022 18.9 -Takipteki Krediler 18,719,644 18,299,577 2.3 Müşteri Mevduatları 304,634,472 274,608,574 10.9 Özsermaye 58,369,242 54,050,747 8.0 *Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını Içermemektedir Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem

30.06.2020 Önceki Dönem

30.06.2019 Değişim (%) Net Faiz Geliri 11,682,441 9,898,161 18.0 Operasyonel Giderler 5,632,488 4,889,235 15.2 -Personel Giderleri 2,170,337 2,094,674 3.6 -Diğer Faaliyet Giderleri 3,462,151 2,794,561 23.9 Net Ücret ve Komisyonlar 3,187,384 2,974,890 7.1 Net Kar 3,330,879 3,668,768 -9.2

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

- Ortalama aktif kârlılığı yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

- Ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 13,1’e yükseldi.

- Krediler ilk üç ayda yüzde 13,6 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu.

- Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 9,9, yüzde 9,8 ve yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

- Müşteri mevduatları yüzde 3 büyüdü ve pazar payı yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti.

- Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 44’e ulaştı.

- Sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,1 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

- Donuk alacak oranı yüzde 5,7 seviyesine geriledi.