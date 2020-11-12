Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ne ödül

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Garanti BBVA, dünyanın en saygın çağrı merkezi organizasyonlarından biri olan Contact Center World tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2 ödüle birden layık görülerek “En İyi Çağrı Merkezi” ve “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategorilerinde birinci oldu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Garanti BBVA’nın en yoğun iletişim kanalı olan Müşteri İletişim Merkezimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını, anında, etkin ve doğru analiz ederek; kaliteli ve istikrarlı hizmet vermeye odaklanıyor. Müşterilerimizle kurduğu her etkileşimde, verilen hizmetin içerik ve kalitesinde fark yaratan Müşteri İletişim Merkezimiz, müşteri deneyimini güçlendirmeye devam ediyor. Müşterilerimizde oluşan memnuniyetin öneminin bilinciyle; hızlı, kolay ulaşılabilir ve ilk temasta çözüm odaklı hizmetler sunmaya öncelik veriyoruz. Dolayısıyla, Müşteri İletişim Merkezimizin, dünyanın en saygın çağrı merkezi organizasyonlarından Contact Center World tarafından ödüllere layık görülmesinden çok mutluyuz. Uluslararası bir yarışmada bir kez daha ülkemizi temsil etmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızın katkısıyla aldığımız ödüller bizi motive ediyor. Müşterilerimizin memnuniyeti ve kusursuz müşteri deneyimi için tüm kanallarımızda en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.” dedi.