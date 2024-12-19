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        Haberler İlandır Garanti BBVA Mobil’de yenilenen Yatırım menüsü ile yatırımcılar portföyünü tek yerden yönetebiliyor.

        Garanti BBVA Mobil'de yenilenen Yatırım menüsü ile yatırımcılar portföyünü tek yerden yönetebiliyor.

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        Giriş: 19.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:33
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        Garanti BBVA Mobil'de yenilenen Yatırım menüsü ile yatırımcılar portföyünü tek yerden yönetebiliyor.
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        Garanti BBVA, yatırımcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay yönetebilmesi için Mobil uygulamasındaki Yatırım menüsünü yeniledi. Artık yatırımcılar, hisse senedinden fona, bireysel emeklilikten altına kadar portföylerini tek bir ekrandan görebiliyor ve yatırımlarının durumunu anlık olarak takip edebiliyor.

        Yenilenen Yatırım menüsü ile müşteriler portföylerindeki ürünlerin yüzdesel dağılımlarını kolayca görerek daha bütüncül bir değerlendirme yapabiliyorlar. Üstelik, Fon Model Portföy alanı ile yatırımcı profiline uygun Garanti BBVA Portföy fonlarını keşfedebiliyorlar.

        Garanti BBVA Mobil, yalnızca yatırım yönetimini değil, aynı zamanda müşterilerin yatırım bilgilerini geliştirmek amacıyla Yatırım Akademisi alanında eğitici içeriklere de yer veriyor.

        Anlık Bilgiler, Hızlı İşlemler

        Garanti BBVA Mobil’deki Yatırım menüsü, müşterilerin hisse senetleri, bireysel emeklilik sistemi (BES), vadeli mevduat, yatırım fonları, döviz işlemleri, kıymetli madenler gibi birçok yatırım ürününü tek bir ekrandan takip etmesine olanak tanıyor.

        Yatırımcılar, varlıklarının toplam tutarını detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor ve portföylerindeki değişimleri anlık olarak takip edebiliyor. Canlı piyasa verileri ile hızlı işlem yapabiliyor; üstelik hisse senedi, yatırım fonları ve döviz kurlarını takip listelerine ekleyerek kolayca izleyebiliyorlar.

        Hisse ve Fon Model Portföy

        Uygulamada yer alan Fon Model Portföy alanı ile yatırımcı profiline uygun yatırım fonu bilgilendirmeleri yer alıyor. Hisse Model Portföy alanıyla da hisse senedi alıp orta-uzun vadede portföyünde tutmak isteyen yatırımcılara Garanti BBVA Yatırım’ın hazırladığı model portföye erişim imkanı sunuluyor. Bu sayede yatırımcılar portföylerini daha etkili bir şekilde yönetebiliyor.

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yenilikle ilgili olarak “Yatırım yapmak ve bu yatırımları takip etmek zaman zaman karmaşık ve zorlayıcı olabiliyor. Biz de müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve finansal hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için Yatırım menümüzü yenileyerek onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarladık.

        Portföylerinin tek bir yerden kolayca yönetilmesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcı profiline uygun fon model portföy dağılım bilgilendirmeleriyle yatırım kararlarını kolaylaştırıyor ve eğitici içeriklerle finansal okuryazarlıklarına katkı sağlıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onlara özel deneyimler sunacak şekilde tasarlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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