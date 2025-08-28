Garanti BBVA kripto portföyü artık Garanti BBVA Mobil'de

Hisse senedinden yatırım fonuna, dövizden bireysel emekliliğe kadar pek çok yatırım ürününü tek ekrandan görüntüleme imkânı sunan Garanti BBVA Mobil, yeni kripto entegrasyonu sayesinde Garanti BBVA müşterilerinin finansal varlıklarını bütüncül bir bakış açısıyla takip edip yönetmelerini daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, konuya ilişkin "Müşterilerimiz bankacılık işlemlerinde olduğu gibi yatırımlarında da kolaylığı ve erişilebilirliği önemsiyor. Yatırımlar menümüze kripto varlıkları da ekleyerek, müşterilerimize zaman kazandıran ve varlıklarını gönül rahatlığıyla takip edebilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Böylece finansal hayatlarını tek yerden yönetme imkânını daha da güçlendirmiş oluyoruz" dedi.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven ise "Kripto kullanıcılarının en büyük ihtiyaçlarından biri, portföylerini kolaylıkla, şeffaf ve bütüncül bir şekilde takip edebilmek. Garanti BBVA Kripto olarak, teknolojimizi Garanti BBVA’nın güçlü altyapısıyla entegre ederek bu ihtiyaca yanıt verdik. Garanti BBVA müşterileri artık kripto ve kripto harici portföyünü tek ekrandan takip ederek yönetebilecek" açıklamasında bulundu.

Garanti BBVA Mobil’den kolay kripto portföy ve piyasa takibi Garanti BBVA Mobil’de sunulan bu yenilik, kullanıcılara yalnızca kripto varlıklarının güncel değerini göstermenin yanısıra bu varlıkların toplam portföyleri içerisindeki oranını görmelerine, trend grafikleri üzerinden fiyat hareketlerini incelemelerine, anlık fiyat değişimlerini takip etmelerine, takip listelerine coin eklemelerine ve kriptoda listelenen tüm varlıkları banka uygulamasında görüntülemelerine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, “Bitcoin ve Kripto” ile “Takip Listem ve Piyasalar” menülerinden Garanti BBVA Kripto platformunda işlem gören varlıkların anlık fiyat bilgilerine ulaşabilecek. Kripto portföyü bulunan müşteriler, varlıklarını tek ekrandan takip ederken kripto hesaplarına para transferini kolayca gerçekleştirebilecek.