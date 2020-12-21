AA

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ bankanın ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

Salgın sürecinin çoğu sektör için en büyük kazanımının dijitalleşme olduğunu vurgulayan Baştuğ, dijitalleşmeye yıllardır yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü ve sürecin, esasen dijital kanallardan sundukları mevcut hizmet seviyesini test etmeye vesile olduğunu belirtti.

Baştuğ, müşterilerin ve çalışanların sağlığını birincil öncelik olarak gözetirken, ürün ve hizmetleri artan talebe rağmen kesintisiz bir şekilde tüm kanallardan sunmayı başardıklarını söyledi.

Sektör olarak belki de gelecek 5-10 yılda yaşayacakları müşteri dönüşümünü çok kısa sürede yaşadıklarını ifade eden Baştuğ, "Müşteri tarafında dijital farkındalığın inanılmaz arttığı bir dönem oldu. Gerek bankaların yönlendirmesi gerek kendi tercihleri doğrultusunda müşteriler, fiziki kanallar yerine dijital kanalları daha fazla tercih etmeye başladı. İlk defa internet ve mobil bankacılık uygulamalarıyla tanışan müşteri sayılarında çok ciddi artışlar gözlemledik. Tüm bu yaşanan süreç hızla dijitalleşen bankacılık sektörünün ivmesini daha da arttırdı. Yaptığımız anketlere göre, müşterilerimizin yüzde 30'u koronavirüs sonrası bankacılık alışkanlıklarının değiştiğini beyan ediyor. Yüzde 69'u dijital kanalları daha çok kullandığını, yüzde 54'ü şubeye daha az gittiğini söylüyor." şeklinde konuştu.

Baştuğ, salgın sürecinin iş yaşamını ve alışkanlıklarını da değiştirdiğine işaret etti. Proaktif davranarak çevik ve etkin planlama ile evden çalışmaya geçiş sürecini başarıyla gerçekleştiren bankaların iş süreçlerinin de sağlıklı ilerlediğini gördüklerini aktaran Baştuğ, bankacılık gibi müşteri ilişkisi yoğun bir hizmet sektöründe dahi, uzaktan çalışmayı bu kadar uç seviyelerde test etmenin önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Sektör genelinde ilk defa bu kadar kapsamlı deneyimlenen esnek çalışma modelinin önümüzdeki dönemde de belirli görevler özelinde uygulanmasının mümkün göründüğünü ifade eden Baştuğ, "Son olarak, sektörün hem reel sektör hem de düzenleyici kurumlarla koordinasyonunun daha da güçlendiği bir dönem olduğunu düşünüyorum. Daha sürecin çok başında hızla alınan kararlar ve açıklanan destek paketleri ile tüm sektör, el birliği ve dayanışma göstererek reel sektöre ve ekonomiye destek olabilmek için elini taşın altına koydu. Bu tür zorlu dönemlerde iletişim ve koordinasyonun ve bankacılık sektörünün ekonomi yönetimine verdiği desteğin önemini gözlemleme şansı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'SERMAYE YETERLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 18.5'

Recep Baştuğ, 2020'nin, aslında sene başında öngördükleri hedefleri ve rakamları bir kenara bıraktıkları, öncelikle çalışanların ve müşterilerin sağlığına odaklandıkları bir yıl olduğunu söyledi.

Yine de farklı dinamiklere rağmen etkin bilanço yönetimini elden bırakmadıklarını ve özellikle risk yönetimi alanında odaklarını artırdıklarını belirten Baştuğ, "Tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun eforu ve yakın takibi sayesinde yılı hem finansal hedeflerimiz hem de stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktığımızı söyleyebilirim." dedi.

Garanti BBVA olarak eylül sonu itibarıyla aktif büyüklükte 480 milyar TL'ye, toplam kredilerde yüzde 26 artışla 296 milyar TL'ye ulaştıklarını anımsatan Baştuğ, sektör için yılın zorluklarının yarattığı etkilerden birinin de kredi geri ödemelerinde yaşanabilecek olası aksaklıklar ve aktif kalitesinde bozulma riski olduğunu vurguladı.

Baştuğ, şöyle devam etti:

"Buralarda tam etkiyi 2020 yılında gördüğümüzü söyleyemeyiz ancak bu konuda çok ihtiyatlı bir yaklaşımımız var. Sektördeki en yüksek karşılık oranlarından birine sahibiz. 2021'de oluşabilecek riskler için tedbirimizi mümkün mertebe bugünden almaya çalıştık. Hedeflerimiz açısından zorlandığımız alan komisyon gelirleri oldu. Bu alanda tüm sektör yeni regülasyonlardan oldukça fazla etkilendi. Sonuç olarak, ilk 9 ayda 5 milyar TL'nin üzerinde bir kar rakamı açıkladık ve sermaye yeterlilik oranımız yüzde 18.5 gibi oldukça sağlıklı seviyelerde. Özetle, ekonomiye ve müşterimize verdiğimiz desteği ve yatırımcılarımıza değer yaratmayı sürdürdüğümüz bir yılı güçlü bir şekilde geride bırakıyoruz diyebilirim."

BEKLENTİ YÜDE 5-5.5 ARASINDA

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ, 2021 yılı hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Umuyoruz 2021, ülkemiz ve bankacılık sektörü için büyüme yılı olacak. Genel olarak hemfikir olunan yüzde 5-5.5 arası bir GSYH büyüme beklentisi var. Pek çok açıdan daha olumlu bir 2021 yaşayacağımızı umuyor ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'nın, bu ekonomik toparlanma ortamında, ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve sağlıklı, sağlam bir tabanda genişlemesi hedefleri doğrultusunda büyüme politikasını sürdüreceğini aktaran Baştuğ, kredilerde özel banka ortalamalarının üstünde büyüme hedefini koruduklarını söyledi.

Baştuğ, şöyle devam etti:

"Her segmentte büyüme hedefimiz olsa da tüzel tarafta talebin daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle KOBİ'lerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda finansman sağlamaya devam ederek ekonomimizin belkemiğini oluşturan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Fonlamada tabana yaygın yaklaşımımız ve mevduat kaynaklı büyüme odağımız 2021'de devam edecek. Büyümeye odaklanırken bir yandan da temkinli ve ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Aktif kalitesi, kredi dönüşleri ve tahsilatlar konusuna yüksek önem veriyoruz. Müşterilerimizle yakın teması ve desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Etkin marj yönetimi de önümüzdeki dönemin kritik konu başlıklarından biri olacak. Fonlama maliyetlerini ve marjlarını iyi yöneten bankalar önümüzdeki dönemi de başarıyla geçirecekler. Çok genel hatları ile finansal odak noktalarımızı bu şekilde özetleyebilirim."

'YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ'

Recep Baştuğ, stratejik projelere ve çalışmalara da hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Bu açıdan 2021'in öne çıkan konuları hakkında da bilgi veren Baştuğ, müşterinin güvenilir finansal ortakları olma hedefiyle ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

İş modeli ve dijital altyapı yatırımlarına devam edeceklerini bildiren Baştuğ, dijital ve mobil kanallarda sundukları hizmet ve ürün yelpazesini genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Baştuğ, sektörde yeni bir düzenleme ile dijitalden müşteri kazanımının mümkün olabileceğini, odak alanlardan birinin bu olacağını ve bunu, potansiyel müşterilerin bankacılıkla tanıştırılması adına önemli bir inisiyatif olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Veri analitiği, büyük data ve yapay zeka kullanımını karar alma ve analiz süreçlerine mümkün olan her etapta dahil etmeye çalıştıklarını aktaran Baştuğ, "Burada da kullanımı yaygınlaştırma hedefimiz sürüyor. Sürdürülebilirlikte öncü banka kimliğimizle, 2021'de de bu konudaki farkındalığı artırmaya, tüm müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızda pozitif yönde bir etki bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ, dijitalleşmenin sektörde oyunun kurallarını nasıl değiştirdiğini de anlattı. Bankacılık sektöründeki dijitalleşme yolculuğuna bakıldığında, öncelikle ana fonksiyonların/işlemlerin dijitalleşmesi gündemdeyken, son yıllarda artık daha inovatif çözümlere ve farklı yaklaşımlara odaklanıldığını belirten Baştuğ, şöyle devam etti:

"Şimdilerde en güncel konu ise açık bankacılık ile müşterilere daha geniş bir hizmet seti sunabileceğimiz bir ekosistemin mümkün olması. Bu da aslında bankacılığın 'zaman ve mekan bağımsız hale gelmesi' demek oluyor. Açık bankacılık ile müşterilerin istedikleri zaman diledikleri ürünü daha önce o bankanın müşterisi olmamışken alabilecek olması, onlara en iyi deneyimi sunmayı daha önemli hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde rekabette belirleyici bir unsur olacak. Dijitalleşme ile birlikte bankalardan beklenti de değişmeye başladı. Eskiden banka dediğinizde, 'param güvende olsun, ihtiyacım olduğunda kredi alayım', bu seviyede bir ilişki beklentisi vardı. Bugün gelinen noktada müşterilerimiz çok haklı olarak, yanlarında olmamızı, ihtiyaçlarını doğru anlamamızı, kişiye özel/proaktif ürün ve çözümler ve finansal sağlıklarını korumaya yönelik akıllı öneriler sunmamızı bekliyorlar. Biz de Garanti BBVA olarak uzun yıllardır trendlere göre, hatta trendleri öngörerek hizmetlerimizi uyarlamaya/yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz."

Baştuğ, bugün neredeyse tüm işlemlerin şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden çok kolay bir deneyimle gerçekleştirilebildiğini vurguladı.

Her 4 müşterilerinden 3'ünün dijital kanalları tercih ettiğini bildiren Baştuğ, "Kullanıcılar bizi sadece diğer mobil banka uygulamaları ile değil, günlük hayatta sıkça kullandıkları diğer mobil uygulamalarla kıyaslıyor." dedi.

'YATIRIM MERKEZİ HALİNE GETİREBİLİR'

Recep Baştuğ, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomide yeni dönem' açıklamalarından bankacılık sektörü ne bekliyor? 2021 ve sonrası yıllar için Türkiye'nin yeni hikayesi ne olmalı?" sorusu üzerine, "Son dönemde yapılan değişiklikler, sadeleşme ve normalleşme yolunda atılan adımlar ve reform çağrıları, pandemi sonrası yeni düzende bir fırsat penceresi sunarak Türkiye'yi cazip yatırım merkezi haline getirebilir." ifadesini kullandı.

Öncelikle kısa vadede para ve maliye politikasının, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyeye getirmek için koordineli hale getirilmesinin önem arz ettiğinin altını çizen Baştuğ, enflasyonda öngörülebilirliğin artmasının; ekonomik aktörlerin kararlarını daha optimize almasını sağlayarak sürdürülebilir bir büyüme yakalanabilmesi için ciddi katkı sunacağını kaydetti.

Baştuğ, kalıcı yabancı fon girişlerinin ekonominin tamamında daha sürdürülebilir büyüme için kaynak oluşturduğunu, bunun yatırımlarla desteklenmesinin büyüme potansiyelini artıracağını söyledi.

Kısa vadeli dönüşüme ek olarak, daha orta ve uzun vadeye odaklanan reformların da bazı kırılganlıkları azaltmayı sağlayacağına işaret eden Baştuğ, "Tasarrufu artırıcı politikalar da tasarruf açığını ve dolayısıyla dışsal kırılganlıkları azaltacaktır. Bu noktada, yakın zamanda yapılan doğal gaz keşiflerini de destekleyici olan unsurlardan biri olarak görüyoruz." dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ, bankacılık sektörü özelinde ise her zaman olduğu gibi özveriyle kendilerine düşen sorumlulukları alıp ülkenin sürdürülebilir büyümesine ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sektörün hem kendi içinde hem de yasal otoritelerle koordineli ve uyumlu bir şekilde hareket etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Baştuğ, "İletişim kanalları ne kadar açık olursa o kadar fazla sinerji doğacağını tecrübe ettik ve ediyoruz. İnanıyoruz ki karşılıklı ihtiyaçları anlayıp ortak zeminde buluşabilmek, daha kalıcı ve istikrarlı bir gelişimle neticeleniyor." dedi.

Baştuğ, sektör olarak daha iyi noktalara gelebilmek için önümüzdeki dönemde de yasal düzenleyicilerin desteklerine ihtiyaç duydukları noktalar olduğunu söyledi.

İçinde bulunulan konjonktür gereği bankacılık gelirlerini baskılayan, komisyonlar üzerindeki regülatif düzenlemeler gibi bazı alanlarda yapılacak iyileştirmelerin, sektöre, özellikle de küçük-orta ölçekli oyunculara destek sağlayacağını belirten Baştuğ, diğer taraftan, global bankacılık sektörü ile ayrışmamak için dijital alanda, cloud (bulut) kullanımının güvenli bir şekilde tesis edilmesi gibi alanlarda gerekli esnekliğin sağlanmasının sektör için çok önemli olduğunu vurguladı.

Burada, örneğin bu yıl hayata geçecek olan dijital kanallardan müşteri kazanımına olanak sağlayan düzenlemelerin, bankacılık sektörünün büyümesi ve potansiyel müşterilerin sektör ile buluşması noktasında oldukça önemli ve pozitif bir adım olduğunu ifade eden Baştuğ, "Yatırımcıların sektöre olan iştahını sürdürmeleri için yabancı yatırımcı iştahının taze tutulması, temettü dağıtımındaki kısıtlamalarda gevşemeye gidilmesi gibi konular da kesinlikle destekleyici olacaktır." dedi.