HABERTURK.COM

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek alternatif finansman araçlarına bir yenisini eklediğini duyurdu. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 16 Şubat tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen 50 milyon TL tutarlı ve 420 gün vadeli ihracın, 100 milyon TL olarak tamamlandığı kaydedildi

Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Filo'nun sukuk ihracında, filo kiralama sözleşmelerine konu ve işletilmesi faizsiz finans ilkelerine uygun filo portföyü ve bu portföyün getirileri dayanak varlık olarak kullanıldı. Kira sertifikasını satın alan yatırımcıların, Garanti BBVA Filo'nun söz konusu filo portföyünün kendisine ve kira gelirlerine, taraflar arasında anlaşılan kira oranı üzerinden almış oldukları sertifika payları oranında katılacakları belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, "Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz ilk sukuk ihracında, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İlk sukuk ihracımızda yatırımcılardan ihraç tutarının iki katı büyüklükte bir talep elde ettik. Tüm paydaşlarımız için tekrar hayırlı olması dileğiyle" dedi.