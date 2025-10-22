Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.551,34 %0,80
        DOLAR 41,9703 %0,04
        EURO 48,8004 %0,14
        GRAM ALTIN 5.475,30 %-1,66
        FAİZ 40,59 %-0,07
        GÜMÜŞ GRAM 65,25 %-0,80
        BITCOIN 108.215,00 %-2,38
        GBP/TRY 56,1426 %0,01
        EUR/USD 1,1619 %0,16
        BRENT 62,72 %2,28
        ÇEYREK ALTIN 8.952,12 %-1,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA Emeklilik'ten Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası'nın önemine vurgu - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA Emeklilik, Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası'nın önemini vurguladı

        Garanti BBVA Emeklilik, Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası ile jinekolojik kanser türleri, meme kanseri, tiroit kanseri, kaza ve hastalık sonucu maluliyet ile yaşam kaybına karşı finansal güvence sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA Emeklilik'ten Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası'nın önemine vurgu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Garanti BBVA Emeklilik, kadınlara yönelik geliştirdiği Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası ile uzun ve masraflı tedavi süreçlerine karşı finansal güvence sağlıyor. Ürün, jinekolojik kanser türleri, meme kanseri, tiroit kanseri, kaza ve hastalık sonucu oluşabilecek maluliyet ve yaşam kaybı risklerine karşı kadınları teminat altına alıyor. Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden de poliçe başlatılabiliyor.

        Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca konuya yönelik açıklamasında "Müşterilerimizin hayatlarının her aşamasında yanında olmayı önemsiyoruz. Daha çok kadının, tedavisi uzun ve masraflı hastalıklara karşı finansal güvenceye sahip olması için çözümler geliştiriyoruz. Sigorta ürünlerimizi, Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası’nda olduğu gibi, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştiriyoruz. Böylelikle sunduğumuz faydalar, ihtiyaçlarla birebir örtüşüyor. Örneğin bu ürünümüzde müşterilerimize yılda bir kez meme ultrasonu veya mamografi ve mamografi sonucu doktor kontrolü hakkı tanıyoruz. Hastalık durumunda ise tüm süreçlerde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artmasını ve erken tanının öneminin vurgulanmasını çok değerli buluyoruz. Bu nedenle meme kanseri gibi hastalıklara dikkat çeken ve erken tanı için düzenli tetkiki teşvik eden uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.

        Sigorta, kadınların farkındalık ve erken teşhis için gerekli bazı ihtiyaçlarını destekleyen ek avantajlar da sunuyor. Yılda bir kez olmak üzere ücretsiz meme ultrasonu veya mamografi ile mamografi sonucu doktor değerlendirmesi ve diş bakım paketi sigorta kapsamında yer alıyor.

        Sigortadan faydalananlar ortalama yüzde 27 oranında vergi avantajından da yararlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa