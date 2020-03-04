Garanti BBVA emekli promosyonlarını yüzde 166 artırdı

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokolle emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

Böylece Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166’lık bir artış gerçekleştirmiş olacak. Üstelik maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.