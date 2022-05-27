Garanti BBVA'dan WWF'nin orman yangınları programına destek

AA

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı’nın destekçisi oldu.

Programa ilişkin bilgiler düzenlenen basın toplantında paylaşıldı. Orman yangınları ile ilgili yerel sivil toplum tarafından geliştirilecek projelerin finansal ve teknik destek sağlanarak hayata geçirilmesini amaçlayan programdan uygunluk kriterlerini sağlayan, proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip yerel dernek, vakıf, kooperatif ve köy muhtarlıkları gibi tüzel kişilikler yararlanabilecek.

Resmi verilere göre Türkiye’de her yıl ortalama 2-3 bin arası orman yangını çıkarken, 7-8 bin hektar yani yaklaşık 11 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yanıyor ya da zarar görüyor. Geçen yıl ise sadece 28 Temmuz-12 Ağustos döneminde 54 ilde 250’den fazla orman yangını çıktı ve yaklaşık 150 bin hektarlık bir alan zarar gördü. İklim değişikliğinin de etkisiyle sayısı, şiddeti ve ölçeği artan orman yangınları tüm Akdeniz ülkelerinde eş zamanlı şekilde yaşandı. Ülkemiz bu yangınlarda insanlarımızla beraber on binlerce canlının ve eşsiz bir değer olan orman kaybının üzüntüsünü yaşadı. Ekosistem hizmetleri hariç doğrudan ekonomik kaybın milyarlarca TL civarında olduğu tahmin ediliyor. İklim değişikliğiyle ilgili tahminler 2022 ve sonrasında da büyük yangınların gerçekleşme ihtimalini gözler önüne sererken sıcak hava dalgalarına bağlı olarak uzun ve kurak bir yaz dönemi bekleniyor.

WWF-Türkiye, yerel sivil toplum kuruluşlarının biyoçeşitliliği koruma girişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nı 2012, 2014, 2017, 2019 yıllarındaki dört uygulama döneminde başarıyla tamamladı. Garanti BBVA’nın desteğiyle yürütülecek beşinci dönemde ise sebepleri ve sonuçlarıyla orman yangınlarına odaklanmak hedefleniyor. Doğal hayata ve insana büyük zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlatılan Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı ile yerel oluşumlara orman yangınları için önleyici aynı zamanda, yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirici çalışmalara destek verilecek.

50 BİN İLA 500 BİN TL ARASINDA DESTEK

Programa başvuru yapacak projeler üç başlık altındaki faaliyetleri içerebilecek. Bu başlıklar, yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar, yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılım ile yangın sonrası doğal/ekolojik kayıpların restorasyonu ve sosyoekonomik kayıpların iyileştirilmesinden oluşacak. Türkiye’nin orman yangınlarına maruz kalan her bölgesinden başvuru yapılabilecek. Projeler 6 aydan kısa, 24 aydan uzun olmayacak. Program çerçevesinde proje başına verilecek destek en az 50.000 TL ve en çok 500.000 TL olacak. Verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı tarafından projenin toplam bütçesinin en az yüzde 10’u oranında eş katkı sağlanması gerekecek. Eş katkı, projeyle ilgili genel idari giderler, personel ücreti, kiralama, malzeme gibi uygun maliyetler olmak kaydıyla ayni ya da nakdi olabilecek. Destek programı için başvurular 1 Haziran 2022-31 Aralık 2023 arasında "trcanidestek@wwf.org.tr" adresine elektronik postayla gönderilebilecek.

"ARTIK TARTIŞMA ZAMANI DEĞİL"

Toplantıda konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, İklim krizinin giderek üstesinden gelinemeyecek bir noktaya doğru evrildiğini belirterek, "Dolayısıyla artık zaman sürdürülebilirlik adına konuşmak, tartışmak değil, aksiyon alma zamanı. Biz, Garanti BBVA olarak 16 yıldan uzun süredir işin 'eylem' tarafındayız. Bu konuda gerek Türkiye’de gerekse dünyada birçok ilke imza atarak iş dünyamızın dönüşümüne öncülük ediyoruz. Geçen yıl meydana gelen orman yangınları için 1 milyon adet fidan bağışı yaparak ülke çapındaki seferberliğe katıldık." diye konuştu.

Baştuğ, konuya ilişkin, şunları söyledi:

"Ancak asıl önemli olan yanan ormanların arkasından yapılacak kampanyalar değil, ormanlarımız yanmadan yapılacaklar. Bu nedenle doğal servetimiz ormanlarımızı korumak için 30 yıllık yol arkadaşımız WWF Türkiye’yle yan yana gelerek Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı'nı başlatıyoruz. Amacımız önce ormanlarımızı yangından korumak ve olası orman yangınlarına karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olarak birlikte hareket etmek. Orman yangını riskiyle iç içe yaşayan bölgelerde dernek, vakıf, kooperatif, köy muhtarlığı gibi yerel inisiyatifler bu süreçte kritik role sahip. Bu program kapsamında sağlanacak desteklerle, yangın öncesi, esnası ve sonrası olacak şekilde; bu tarz sivil girişimlerin kendi bölgelerinde çok daha etkili olacaklarına inanıyoruz. WWF-Türkiye’yle bu anlamlı projede birlikte yol almaktan çok mutluyuz. Denizlerimizin, ormanlarımızın, geleceğimizin korunması için gereken her yerde olmaya, sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz."

ORMANLARI KORUMAK MÜMKÜN

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, ise geçtiğimiz yaz ülkemizde meydana gelen büyük orman yangınlarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın müsaadeleri ile harekete geçirdiğimiz 'kırmızı helikopter' Orman Genel Müdürlüğümüzce yürütülen söndürme çalışmalarına katılarak 7 gün içerisinde 57 saat çalıştı ve yüzlerce hektar ormanın korunmasına katkı sağladı. Karşı karşıya bulunduğumuz o zor günlerde, ormanlarımızı korumanın 'birlikte mümkün' olduğunu gösterdik. Geçen yılki gibi doğamıza ve insanımıza büyük darbe vuran yıkıcı orman yangınlarının gerçekleşme riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak ve muhtemel yaraları sarmak için başlattığımız bu destek programıyla amacımız yerel sivil potansiyeli harekete geçirerek, geçen yılki büyük yangınlardan sonra ulusal paydaşların katılımı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ulusal çalıştayda kabul edilen eylem planına katkı sağlamak. Yangın öncesinde yapılacak önleyici ve sonrasında yapılacak restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları da en az söndürme çalışmaları kadar önemli. Bu nedenle, 2023 sonuna kadar yıl boyunca başvuruya açık olacak destek programına ihtiyaç duyulacak her an proje başvurusu yapılabilecek ve gelecek başvurular hızla değerlendirilerek uygulamaya başlanabilecek."