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Garanti BBVA'dan para transferlerine ilişkin açıklama

Garanti BBVA, kamuoyunda herhangi bir yanlış algı oluşmaması adına para transferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21.12.2022 tarihli talebi ile bankalardan hali hazırda yaptıkları para transferi işlemleri hakkında istatistiki verilerin şeffaf bir şekilde toplanmasını sağlamak amacı ile istenen bilgi ve raporlar tüm bankalara eş zamanlı olarak bildirildiği kaydedilirken, "Mevcut işleyişte herhangi bir değişiklik olmadan tüm işlemlere aynen devam edilmekte olup, gelen bilgilendirme uyarınca bazı transferlere ilişkin ek belge talep edilmektedir" denildi

Giriş: 03.01.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Garanti BBVA'dan para transferlerine ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

Garanti BBVA'dan para transferlerine ilişkin açıklama geldi.

Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21.12.2022 tarihli talebi ile bankalardan hali hazırda yaptıkları para transferi işlemleri hakkında istatistiki verilerin şeffaf bir şekilde toplanmasını sağlamak amacı ile istenen bilgi ve raporlar tüm bankalara eş zamanlı olarak bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut işleyişte herhangi bir değişiklik olmadan tüm işlemlere aynen devam edilmekte olup, gelen bilgilendirme uyarınca bazı transferlere ilişkin ek belge talep edilmektedir" denildi.

Bankaların sorumluluğunda uygulanacak bu yeni raporlama ve bilgi taleplerinin sonucunda EFT ve yurtdışına havale işlemlerinde herhangi bir aksama, durdurma veya gecikmenin söz konusu olmadığı bildirilirken, işlemlerin normal sürecinde devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Değinilen konuyla alakalı yapılan bankamız iç bilgilendirme notunda, bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan bono alım satımına yönelik sehven hatalı bir ibareye yer verilmiştir. Bono alım satımına yönelik işlemler de, eskiden olduğu gibi, kesintisiz müşterilerin talimatları doğrultusunda yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir" bilgileri yer aldı.

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