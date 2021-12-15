Garanti BBVA'dan ilk yeşil DTS ürünü

Nakit Yönetimi ürünlerini, sürdürülebilir finans ürünleri vizyonuyla geliştiren Garanti BBVA, bu ürünleri kullanacak müşterilerine avantajlı fiyatlar sunarak hem finansal sağlıklarına katkıda bulunmayı hem de sürdürülebilirlik anlamında müşterilerini teşvik etmeyi hedefliyor.
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Nakit Yönetimi ürünleri içerisinde yer alan kısa vadeli finansman, tahsilat ve ödeme çözümlerini sürdürülebilir finans çatısı altında farklılaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Edin, 'Bu kapsamda ilk uygulama olarak, Garanti BBVA üzerinden HGS başvurusunda bulunan elektrikli ve/veya hibrit araç sahiplerine HGS ürününü ücretsiz vermeye başladık. Öte yandan, Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) ve Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS) gibi ürünlerimize de yeşil ve sürdürülebilirlik bağlantılı yapılar geliştirerek müşterilerimize sunmaya başladık. Bunun ilk örneği de, Garanti BBVA Filo ile birlikte hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk yeşil Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) ürünü.' ifadelerini kullandı.
Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör ise sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
'Garanti BBVA ile birlikte yürüttüğümüz birçok sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek sektörde ilk olacak bir uygulamayı devreye alıyoruz. Garanti BBVA Filo'dan kiralanan araçların yüzde 50 ve daha fazlasının hibrit ve/veya elektrikli araç olması ve kiralama bedellerini Garanti BBVA DTS aracılığıyla ödenmesi halinde müşterilerimize ilgili sistemi daha avantajlı fiyatlarla sunarak müşterilerimizin araç filolarından kaynaklı karbon ayak izlerini azaltmalarını teşvik etmeyi hedefliyoruz.'
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