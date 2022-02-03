Garanti BBVA'dan 13 milyar TL net kâr

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Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2021 yılında net kârı 13 milyar 59 milyon 731 bin TL, aktif büyüklüğü 849 milyar 397 milyon 311 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, nakdi ve gayri nakdi kredi toplamı ise 609 milyar 743 milyon 994 bin TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 69’u mevduatlar ile fonlanırken mevduat tabanı 2021 yılında yüzde 63 büyüme ile 582 milyar 833 milyon 426 bin TL oldu. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 13,98, özkaynak kârlılığı yüzde 19,0, aktif kârlılığı ise yüzde 2,0 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Seneyi oldukça başarılı sonuçlarla kapattık. Geçtiğimiz sene içerisinde bankacılık sektörünün ajandasındaki en önemli konular; sağlıklı bilanço yönetimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik oldu. Türkiye ekonomisine verdiğimiz desteği, dinamik bilanço yönetimimiz sayesinde sektörün üzerinde artırdık. 2021 yılında TL kredilerimiz yüzde 27 büyüyerek 264 milyar TL seviyesine ulaştı. İç talebin güçlü devam ettiği bu dönemde, tüzel ve bireysel portföyde dengeli ve istikrarlı büyüdük. Geçmiş dönemlerden beri devam eden temkinli ve proaktif yaklaşımımız, kredilerimizin doğru ve şeffaf sınıflandırılması, aktif kalitemizi çok net ve görünür kıldı. Önümüzdeki dönemde aktif kalitesinde oluşabilecek olası bozulmalar bile, yüksek kredi karşılık oranlarımız sayesinde rahatlıkla karşılanacaktır. Bu ihtiyatlı duruş ve güçlü sermayemiz, kesintisiz bir şekilde ekonomiye katkı sağlayarak büyümemize imkân veriyor.” dedi.

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi ile beraber sektör dijitalleşme anlamında çok hızlı yol aldı. 2019 sonunda 7,7 milyon olan aktif mobil müşteri sayımız 2021 sonuna geldiğimizde %38 artış göstererek 10,6 milyona ulaştı, aktif dijital müşteri sayımız ise 11 milyonu aştı.

2021 yılı hem ülkemizde hem de küresel çapta özellikle sürdürülebilir finansın sektörel trendleri domine ettiği bir yıl oldu. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması’na imza attık. Sürdürülebilir kalkınmanın en büyük oyuncuları kuşkusuz küresel finansmanın da 3’te 2’sini sağlayan bankalar olacak. 2020 yılından bu yana operasyonlarımıza karbon nötr olarak devam ederken aynı zamanda bu yıl Türkiye’den BM Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne taahhüt veren ilk ve tek banka olduk. Bu taahhüdümüzden önce, kömürü ve kömürle ilişkili aktiviteleri finanse etmeyeceğini duyuran Türkiye’deki ilk banka olduk. Aynı yıl içerisinde, dünyada inovatif sürdürülebilir finans ürünleri anlamında bir ilke imza atarak dünyanın ilk Yeşil Halka Arz’ını gerçekleştirdik. Ülkemizde yine bir ilk olarak Garanti BBVA İklim Endeksi’ni ve Kurumsal Yeşil Araç Paketi’ni hayata geçirdik. Kendi operasyonlarımızda yaptığımız değişikliklerin yanı sıra toplumumuzun ve müşterilerimizin daha yeşil bir geleceğe geçiş yapmalarını teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarım ile birlikte bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”