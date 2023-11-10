Garanti BBVA Cumhuriyet’in 100'üncü yılını heykellerle ölümsüzleştirdi

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Garanti BBVA, Cumhuriyetin 100. yılını, sanatçılar Hakan Sorar ve Evren Erol’un Cumhuriyetin kuruluş mücadelesine, Atatürk’ün düşünce ve ideallerine saygı niteliğinde hazırladığı eserlerle kutlamaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Hakan Sorar’ın “Kil ve Kod: Topraktan Geleceğe ”adlı eseri Garanti BBVA’nın Zincirlikuyu Genel Müdürlük binasında, Evren Erol’un “Yüz Yıllık Yürüyüş” adlı eseri ise Pendik Genel Müdürlük binasında sergileniyor.

Hakan Sorar’ın, Zincirlikuyu Genel Müdürlük binası içine yerleştirilen “Kil ve Kod: Topraktan Geleceğe” adlı eseri, Anıtkabir’de yer alan ve Anadolu’dan getirilen topraklar gibi, 81 ilden alınan toprakların sıkıştırılmasıyla meydana getirilen bir kaide üzerine kuruldu.

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Kaide üzerinde yer alan Atatürk maskesi, üç boyutlu modelleme teknikleri ve üç boyutlu kil yazıcılar kullanılarak yapıldı. Eser, Anadolu’nun tarihi zenginliğiyle Atatürk’ün arkeolojiye olan tutkusunu ve ileri görüşlülüğünü simgeliyor, kaide ise Anadolu’nun katmanlı dokusunu ve çeşitliliğini ifade ediyor.

Evren Erol tarafından açık alana özel tasarlanan “Yüz Yıllık Yürüyüş” isimli eser ise Pendik kampüsünün bahçesine yerleştirildi. Geçmişten günümüze Cumhuriyet tarihinin bir yol imgesi ile sembolize edildiği eserde mermer ve bronz malzeme kullanıldı.

Mermer form üzerinde bronz stilize figürlerle temsil edilen yürüyüş imgesi, geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan halkın birlik duygusunu ifade ediyor. Eserdeki yukarı açılı diyagonal hareket sonsuza kadar devam edecek duygu, düşünce ve idealleri simgeliyor.

Eser üzerinde yer alan farklı boyutlarda 100 adet stilize figür ise heykele bakıldığında Mustafa Kemal Atatürk’ün portresine dönüşecek şekilde dizildi. Eserdeki figürlerin yürüyüşü de Cumhuriyet idealleri ve düşüncelerinin devam ettiği ve sonsuz olduğu fikriyle kurgulandı.

'GEÇMİŞE ÖVGÜ GELECEĞE İLHAM OLACAK ŞEKİLDE TASARLANDI'

Heykellerle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu, bir dizi etkinlikle kutlarken ülkemizin yetiştirdiği sanatçılarımızdan da bizim için kalıcı ve özel eserler tasarlamasını istedik. Zincirlikuyu ve Pendik binamızda sergilenen eserler çalışanlarımız ve bankamızın misafirleri için geçmişe övgü ve geleceğe ilham olacak şekilde tasarlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemden yola çıkarak 100. yıl kutlamalarımızı iki sanat eseri ile taçlandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.