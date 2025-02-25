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        Haberler İlandır Garanti BBVA, CDP’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında A Listesi’ne Girdi

        Garanti BBVA, CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında A Listesi'ne Girdi

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 25.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:13
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        Garanti BBVA, CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında A Listesi'ne Girdi
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        Garanti BBVA, CDP’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında A Listesi’ne Girdi

        Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma için yaptığı öncü çalışmalarla dünyanın en büyük kurumsal çevre raporlama platformlarından biri olan CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında 2024 sonuçlarına göre en yüksek seviyede derecelendirme alarak küresel “A” Listesine girme başarısını gösterdi. Banka, dünya çapında her iki programda birden Global A Listesinde yer alan şirketlerden biri olarak çevresel risklerin açıklanması, stratejisi ve yönetimiyle ilgili başarılı çalışmalarıyla bu alanlardaki üstün performansını ve şeffaflığını bir kez daha kanıtladı.

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, elde edilen başarıyla ilgili şunları söyledi: "Sürdürülebilir kalkınmayı bankamızın temel önceliklerinden biri olarak görüyoruz. İklim kriziyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme alanlarında gösterdiğimiz kararlılık tüm paydaşlarımızı kapsayan geniş çaplı bir dönüşüm vizyonunun parçası niteliğinde. 2009 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı’na, 2015’ten itibaren ise CDP Su Programı’na kapsamlı ve şeffaf raporlamalar yapıyoruz. Aynı zamanda CDP Türkiye’nin ana destekçilerinden biri olarak, özel sektörün sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunu teşvik eden öncü kurumlar arasında yer almaktan onur duyuyoruz. CDP, şirketleri iklim değişikliği ve su yönetimi konularındaki performanslarını değerlendirerek, risk ve fırsat yönetimi, yönetişim yapısı, belirlenen hedefler ve bunların gerçekleşme oranları gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finans çözümlerimizle hem bireysel hem de tüzel müşterilerimizi düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda destekleyerek, yeşil tahviller, sürdürülebilir krediler ve iklim dostu yatırım araçları gibi yenilikçi finansal ürünler sunuyoruz. CDP tarafından hem iklim krizi hem de su güvenliği alanında en yüksek skorlara layık görülmemiz, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Dünyada artık sürdürülebilirlik ile bağlantılı faktörler yatırımcıların değerlendirme kriterleri içinde her geçen gün daha da öne çıkıyor. Bankamızın elde ettiği güçlü skorlar hem bu kriterlere uyumlanma hem de çalışmalarımızın uluslararası arenada değer bulduğunu kanıtlaması açısından da büyük önem taşıyor. Bu başarı, tüm ekibimizin ve iş ortaklarımızın ortak çabalarının bir sonucu… Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi en aza indirecek, sadece finansman sağlamakla kalmayıp, müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik edecek inovatif uygulamalar ile ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”

        CDP Hakkında

        Kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara ve kamuoyuna raporlamalarına aracılık ediyor. CDP, şirket raporlarını karşılaştırılabilir hale getiriyor ve ilgi alanındaki uluslararası raporlama standartlarını geliştirmeyi hedefliyor. Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan CDP, çevresel performans konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla iklim değişikliği ve su başta olmak üzere çevresel stratejilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunuyor.

        CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının sonuçları hakkında bilgiye ulaşmak için:

        https://www.cdp.net/en/data/scores

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