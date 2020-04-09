Garanti bankası Koronavirüs salgını sebebinden dolayı çalışma saatlerinde değişiklik göstermiştir. Bunun amacı virüsün yayılmasını engellemektir. Garanti bankası aynı zamanda kişileri tek tek içeriye alacak ve müşteriler ile tek tek ilgilenecektir. Kişiler arasında en az 1-1,5 metre mesafe bulunacaktır. Çalışanların ellerinde mutlaka eldiven bulunacak ve yakın temastan kaçınılacaktır. Garanti bankası Koronavirüs sebebi ile artık 12.00 da açılacak ve 17.00 da kapanacaktır. Bu süre içerisinde sosyal mesafe mutlaka korunacak, çalışanların ellerinde eldiven yüzlerin de ise maske olacaktır.

Garanti Bankası hafta sonu açık mı?

Bu konu vatandaşlar tarafından en sık araştırılan bir konudur. Garanti bankası hafta sonu hizmet vermemektedir. Sadece hafta içi hizmet vermektedir.

Garanti Bankası resmi tatillerde açık mı?

Garanti bankası hiçbir resmi tatilde açık değildir. Aynı zamanda dini bayramda da hizmet vermemektedir.