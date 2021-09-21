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Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçiriyor.

Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde kurulan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nda yer alan TURMEPA, Garanti BBVA desteğiyle öncelikle denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek için çalışacak. 3 yıl sürecek projenin deniz temizliği ayağında İstanbul Boğazı’nı temizleyecek 2 adet deniz süpürgesi, acil durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de gidecek.

Projenin ikinci ayağını ise farkındalık eğitimleri oluşturacak. Mavi Nefes Projesi kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerle gelecek nesillerde deniz temizliği konusunda farkındalık yaratmak amaçlanacak. Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 7 ilde, 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen başta olmak üzere verilecek eğitimlerle bölgesel farkındalığın artırılması sağlanacak.

51 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, 15 yıldan uzun süredir sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadele için inisiyatifler alıyoruz. Bu yaklaşımı, gerek ürün ve hizmetlerimizde, gerekse doğrudan çevrenin korunmasına yönelik attığımız adımlarda her vesileyle ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda hem ülkemizde hem de dünyada pek çok ilki gerçekleştirerek iş dünyasının dönüşümüne öncülük ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerle bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya 51 milyar TL’yi aşan kaynakla katkı sağladık. Sürdürülebilirlik politikamız ve iklim kriziyle mücadele kapsamında çevreye olan etkimizi yönetmek bizim kırmızı çizgimiz. İklim krizinin etkilerini çok çeşitli alanlarda deneyimliyoruz, geçtiğimiz aylarda da bir yansımasını maalesef denizlerimizde gördük. Doğa bu kez farklı bir şekilde alarm verdi ve deniz ekosisteminde yaşayan binlerce canlı türünü etkileyen müsilaj sorunu kendini çok güçlü bir şekilde gösterdi.Bu nedenle TURMEPA’yla denizlerimizin temizlenmesi ama daha da önemlisi deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için bir yola çıkıyor, Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçiriyoruz” dedi.

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllardır kirletilerek bu hale gelen ve artık yardım isteyen denizimizi kurtarmak için sadece bu gayretler yeterli değil… Bu konuda bilinç ve farkındalığın evlerimizde başlaması, bireylerin ve kurumların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Garanti BBVA olarak, bu konuda çözüm üretmek için çalışmaya hazırız. Denizlerimizin temizliğinin yanı sıra, problemin giderilmesinde büyük etki yaratacak ileri biyolojik arıtma sistemleri altyapılarının kurulması için hem finansman sağlamak hem danışmanlık vermek için de buradayız. Proje finansman alanındaki bilgi ve tecrübemizi ülkemizin menfaatleri için kullanmayı kendimize görev ediniyor, ihtiyacı olan yerel yönetimlere bu konuda bilabedel danışmanlık vermek istiyoruz. Umarız ki bu projeyle, bu değerli iş birliğiyle Marmara Denizi’ndeki ekosistemin iyileşmesine katkı sağlarken, gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmaya da destek oluruz.”

HEDEF 7 İLE UZANMAK

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nda yer alan TURMEPA’nın ‘Mavi Nefes Projesi’ni Garanti BBVA ile birlikte hayata geçireceğiz. Garanti BBVA’ya geleceğimize nefes verecek bu projenin ortağı olduğu için çok teşekkür ederiz. Projeyle mavi bir gelecek, yeşil yarınlar için hem denizden hem de karadan mücadelemiz sürecek. Üç yılı kapsayacak bu projede iki deniz süpürgemizle İstanbul Boğazı’na takılan katı atıkları toplayacağız, deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin giderilmesine katkı sağlayacağız. Eğitim bizim her zaman önceliğimiz. ‘Mavi Nefes Projesi’yle gerçekleştireceğimiz eğitimlerle üç yılda Marmara’yı çevreleyen 7 ilimize uzanmayı hedefliyoruz. Bu projeyle birlikte ilk defa Mavi Nefes Eğitim Otobüsümüz de yola çıkıyor. Bunun da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye belirtti.