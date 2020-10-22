ABD'li hazır giyim perakendecisi GAP'in Avrupa'da yüzlerce mağaza kapatacağını açıklaması, akıllara markanın Türkiye'deki durumunu getirdi.

GAP'in Türkiye operasyonlarını yürüten Fiba Pazarlama'dan Habertürk'e yapılan açıklamada, şirketin global merkezinin Avrupa için verdiği kararın Türkiye'yi etkilemediği kaydedildi.

Açıklamada, GAP'in pandemi döneminde Türkiye'de mağaza kapatmadığı vurgulanırken, önümüzdeki dönemde de mağaza kapatma ve işten çıkarma gibi bir planın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Fransız yayın organı Le Monde'un haberine göre, GAP Temmuz 2021'den itibaren Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatacak.

ABD'li firma geçen yılda 230 satış noktasını kapatarak yılda 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.