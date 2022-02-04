Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği

"Tekirdağ her mevsim gezilecek bir şehir. Vatandaşlar Ganos Dağı eteklerinden geçerken kar yağışıyla birlikte oluşan güzelliklerin tadını çıkarıyor. Burada insanlar doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkes gelip bu güzelliğin tadını çıkarmalı."