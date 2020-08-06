Gannuşi: Tunus'taki demokrasi ve özgürlük bazı Arap ülkelerini endişelendiriyor

Gannuşi, başkent Tunus'taki Nahda Hareketi merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Programda konuşan Gannuşi, 30 Temmuz'da meclisteki güvenoyu oturumuna karşı Körfez bölgesindeki televizyon kanallarının yoğun ilgisine dikkati çekti.
Gannuşi, Arife günü Körfez'deki birçok televizyon kanalının Arafat'taki vakfeyi bırakarak Tunus'a odaklandıklarına tanık olduğunu belirterek bu medya takibinin halklarına demokrasi dersini aktarmak hedefli olmadığını, bunun başkalarının acıları üzerinden mutluluk ve rahatlamanın bir çeşidi olduğunu söyledi.
- Bazı Arap ülkeleri demokrasi ve özgürlükten endişe ediyor
Gannuşi, konuşmasında "Tunus'taki demokrasi ve özgürlük bazı Arap ülkelerini endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.
Gannuşi şöyle devam etti:
"Onları Gannuşi'nin ya da bir başkasının şahsı endişelendirmiyor, onları endişelendiren özgürlüktür. Yeryüzünün öbür ucunda da olsa özgür bir sesten dünyadaki bütün diktatörlükler korkar. Arap ülkelerinin birçoğu Tunusluların yaşadığı özgürlükten sıkıntı duyuyor. İşte bunun için tv kanalları, Tunusluların yetkililerini nasıl seçtiğini, özgürlüğü nasıl kullandığını halklarına göstermek için değil elbet, Meclis Başkanı'nın düşüş sahnesine tanık olmaları için geldi."
- Mücadele tasfiyecilere karşı
Yürütülen mücadelenin tasfiyecilere karşı olduğunu dile getiren Gannuşi, "Tasfiyeciler, bir İslamcının kalacağı en iyi yerin ya hapis ya mezar ya da sürgün olduğunu düşünüyor" diye söyledi.
Gannuşi, güvenoyu oturumunun yapıldığı 30 Temmuz'un uluslararası sembollerle dolu birgün olduğunu belirterek görevlendirme ve azletme hakkının milletin vekillerinin elinde olduğunu vurguladı.
Devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin eski uzantılarına işaret eden Gannuşi, kendisi aleyhinde düzenlenen güvenoyu yoklaması sürecini yöneten grubun tasfiyecilikte bilinen tarihleri olduklarının altını çizdi.
Tunus Meclisi'ndeki 4 blok, gereken 73 milletvekilinin imzasının toplanmasının ardından geçen hafta Gannuşi hakkında yeniden güven oylaması yapılması için Meclis ofisine resmen başvuruda bulunmuştu. Mecliste 30 Temmuz'da yapılan oturumda Gannuşi yeniden güven oyu almıştı.
Gannuşi, "Meclis ofisine danışmadan ferdi kararlar almak ve dış ilişkilerle alakalı Tunus'un diplomatik vizyonuyla uyuşmayan açıklamalarda bulunmak" ile suçlanıyordu.
,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!