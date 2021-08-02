Eşref Gani'den ABD'ye suçlama

Eşref Gani, Afganistan Parlamentosu'nun acil oturumunda yaptığı konuşmada "Mevcut durum, uluslararası güçlerin birden çekilme kararından kaynaklanıyor. Son 3 aydır beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Gani, çekilmenin olumsuz sonuçları olacağı konusunda Washington'ı uyardığını kaydetti.

"Taliban terör örgütleriyle bağlarını koparmadı" diyen Gani, bununla birlikte Taliban ve Afgan hükûmetinin, birbirlerini kabul etmesinin ve barışçıl bir çözüme doğru ilerlemesinin zamanının geldiğini söyledi.

Afganistan hükûmetinin ve Taliban temsilcileri arasındaki barış müzakereleri geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da başlamış ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.

Taliban ise Gani'nin suçlamalarını reddetti.

Taliban Sözcüsü Zabinullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Savaş ilanları, suçlamalar ve yalanlar Gani hükûmetinin ömrünü uzatamaz. İnşallah süreleri doldu" dedi.

Ülkenin kırsal kesiminde son dönemde büyük ilerleme kaydeden Taliban örgütü, son birkaç gündür üç büyük kenti kuşatmış durumda. Taliban güçleri Helmand eyaletinin başkenti Leşker Gah kentini ele geçirmek üzere. Taliban'ın, kentte iki mahalle dışında tüm bölgeleri ele geçirdiği bildiriliyor.

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinden bir yetkili de, Taliban güçlerinin kentin girişinden püskürtüldüğünü söyledi.

Ülkenin güneyindeki Kandahar'dan da şiddetli çatışma haberleri geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden son olarak, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.

Biden, "Afganistan'a ulus inşa etmek için gitmedik. Ülkelerinin geleceğine ve nasıl yönetileceğine dair kararları vermek sadece Afgan halkının hakkı ve sorumluluğudur" demişti.