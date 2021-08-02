Eşref Gani'den ABD'ye suçlama

Eşref Gani, Afganistan Parlamentosu'nun acil oturumunda yaptığı konuşmada "Mevcut durum, uluslararası güçlerin birden çekilme kararından kaynaklanıyor. Son 3 aydır beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız" dedi.
Gani, çekilmenin olumsuz sonuçları olacağı konusunda Washington'ı uyardığını kaydetti.
"Taliban terör örgütleriyle bağlarını koparmadı" diyen Gani, bununla birlikte Taliban ve Afgan hükûmetinin, birbirlerini kabul etmesinin ve barışçıl bir çözüme doğru ilerlemesinin zamanının geldiğini söyledi.
Afganistan hükûmetinin ve Taliban temsilcileri arasındaki barış müzakereleri geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da başlamış ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.
Taliban ise Gani'nin suçlamalarını reddetti.
Taliban Sözcüsü Zabinullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Savaş ilanları, suçlamalar ve yalanlar Gani hükûmetinin ömrünü uzatamaz. İnşallah süreleri doldu" dedi.
Ülkenin kırsal kesiminde son dönemde büyük ilerleme kaydeden Taliban örgütü, son birkaç gündür üç büyük kenti kuşatmış durumda. Taliban güçleri Helmand eyaletinin başkenti Leşker Gah kentini ele geçirmek üzere. Taliban'ın, kentte iki mahalle dışında tüm bölgeleri ele geçirdiği bildiriliyor.
Afganistan'ın batısındaki Herat kentinden bir yetkili de, Taliban güçlerinin kentin girişinden püskürtüldüğünü söyledi.
Ülkenin güneyindeki Kandahar'dan da şiddetli çatışma haberleri geliyor.
ABD Başkanı Joe Biden son olarak, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.
Biden, "Afganistan'a ulus inşa etmek için gitmedik. Ülkelerinin geleceğine ve nasıl yönetileceğine dair kararları vermek sadece Afgan halkının hakkı ve sorumluluğudur" demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!