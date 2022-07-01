Gani Müjde ve BKM'den ters köşe bir drama yakında Show TV'de

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Show TV'de seyirciyle buluşmak üzere gün sayan dizi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ekibi ve oyuncular, yeni bir ekran fenomeni ortaya çıkarmanın heyecanıyla çalışıyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı karakterini usta oyuncu Ertan Saban canlandıracak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada olacak.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yakında Show TV'de.